Amore & Vita: dove la storia conta

mercoledì, 11 settembre 2019, 16:19

Da 30 anni è il "Padre Spirituale" del Team Amore & Vita. Da 30 anni anche guida un gruppo di fedeli della sua parrocchia e di altre circostanti, portandoli in pellegrinaggio nei principali luoghi di culto al mondo. Tutto rigorosamente in bicicletta, indossando la maglia con il messaggio AMORE & VITA.

Lui è Don Franco Bernelli, parroco prima di Villanova Mondovì ed oggi di Ceva.

Conosciuto da tutti come "il Parroco della bicicletta" Don Franco si è fatto apprezzare per il suo ministero ma anche per la passione in cui conduce i suoi fedeli in giro per il mondo sulle due ruote. In questi anni sono state decine i ciclo pellegrinaggi, in alcuni dei quali (in USA, a Lourdes ed due volte in Terra Santa) ha partecipato anche patron Ivano Fanini. Chilometri su chilometri in giro per il mondo, nei quali il dogma principale era la preghiera, all'insegna del messaggio "Amore e Vita In Cammino per la Pace".

Trent'anni sono un traguardo speciale ed importante. Una cosa unica che non è destinata a terminare. Infatti, si è appena concluso l'ennesimo ciclo pellegrinaggio del 2019 da Ceva a Padova (740 km con l'ascesa della mitica salita del Mortirolo).

Don Franco ha cambiato parrocchia ma i fedeli non se ne sono andati, anzi sono aumentati e rimessa la bicicletta su strada con un gruppo ampliato dai nuovi parrocchiani è partito alla volta del Santuario di Sant'Antonio di Padova.

Anche per questo pellegrinaggio come nei 31 edizioni precedenti i fedeli pedaleranno per centinaia di chilometri in silenzio e preghiera.

"Sono fiero di Don Franco e di quello che sta facendo come sacerdote ed appassionato di ciclismo – racconta Ivano Fanini patron di Amore & Vita - Prodir – i suoi ciclo pellegrinaggi hanno sempre una grandissimo valore. Sono andati in Terra Santa ed in entrambe le occasioni c'ero anche io insieme a mia moglie, così come in USA e a Lourdes. Poi Santiago di Compostela, Lourdes, ed in moltissimi altri luoghi sacri e colmi di fede. Senza contare poi quando andavamo in Vaticano, accolti dal Santo Padre Giovanni Paolo II. Momenti indimenticabili che resteranno sempre nella nostra memoria e nella storia di Amore & Vita. Soprattutto ci tengo a ricordare oggi che è l'anniversario dell'11 Settembre della strage alle Torri Gemelle a New York, di quando venimmo ricevuti dal Papa con le maglie recanti la bandiera americana proprio in onore alle vittime, maglia che poi usammo come segno di Pace in tutta la stagione agonistica 2002".

E prosegue: "Da Einsiedeln (che fu il suo primo pellegrinaggio con le maglie Amore e Vita) ad oggi, Don Franco ha percorso oltre 31.000 km, tutti in sella pregando e chissà quanti chilometri ancora avrà da percorrere. A noi fedeli non resta che ringraziarlo per tutto il bene che fa a tutti i fedeli e a qualunque persona che incontra sul suo cammino per la Pace".