Amore & Vita | Prodir al Tour Du Doubs

sabato, 14 settembre 2019, 12:19

Ancora una gara in Francia per Amore & Vita | Prodir. Domenica 15 Settembre il team darà battaglia al Tour du Doubs (UCI Europe Tour 1.1) dopo che lo scorso week-end al GP de Fourmies, Davide Appollonio ben posizionato negli ultimi 300 metri, è riuscito a schivare miracolosamente la caduta del "kamikaze" Nacer Bouhanni. Non si sa come ma l'atleta di A&V è riuscito a rimanere in piedi grazie alla fortuna ma anche soprattutto alle sue grandiose doti "funamboliche" e riflessi da vero "felino".

Appojet è stato costretto a frenare ed a cambiare traiettoria in meno di un secondo, perdendo un pedale, posizioni, e di conseguenza la possibilità di giocarsi la vittoria che poteva essere alla sua portata.

Alla fine ci si è dovuti accontentare di un 12° posto ma la cosa più importate è stata quella di non farsi male. Adesso con tanta determinazione e voglia di riscatto il team ha messo il Tour du Doubs nel mirino, una corsa molto prestigiosa che l'anno scorso vide Amore & Vita | Prodir, cogliere una top 10.

Insieme ad Appollonio, c'è grande attesa anche per Marco Tizza che oggi sarà al via della Coppa Agostoni in maglia azzurra della nazionale italiana.

Tizza è in splendida forma ed il Tour du Doubs sulla carta potrebbe essere una gara adatta anche alle sue caratteristiche. A completare l'organico degli atleti diretti da Starchyk e Marchetti ci sarà anche il giovane sprinter francese Boyer, poi, il trio lettone formato da Luksevics, Sergis e Ansons, ed il giapponese Hishinuma che torna alle corse dopo l'infortunio alla spalla riportato al Sibiu Cycling Tour.