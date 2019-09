Asd L'Allegra Brigata, al via l'attività 2019-2020

Altri articoli in Sport

venerdì, 13 settembre 2019, 14:26

Per il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca versione 2019-2020 le novità non riguardano solo il profilo tecnico, con la rinnovata compagine affidata a Francesco Iurlaro che sta ultimando la preparazione in vista del test di domani, palla a due fissata alle 18, in quel di Empoli contro...

venerdì, 13 settembre 2019, 12:07

Le due squadre versiliesi superano rispettivamente Folgor Marlia e Ghivizzanoborgo e volano in semifinale

giovedì, 12 settembre 2019, 21:15

Invitiamo tutte le biciclette, gli appassionati, i collezionisti di cicli storici, le Istituzioni, le scuole, a contribuire ad un record per un evento che propone e sostiene la cultura del movimento: contro la sedentarietà, perché star bene fa bene, a tutti

giovedì, 12 settembre 2019, 14:47

Migliaia di bambini delle scuole primarie e dell’infanzia sono stati coinvolti negli ultimi anni in due importanti progetti portati avanti dall’Azienda USL Toscana nord ovest, da sei Club Service di Lucca e dall’ufficio scolastico territoriale di Lucca, Massa Carrara e Livorno per promuovere l’attività educativa e motoria, che rivestono una...

giovedì, 12 settembre 2019, 13:06

Belle sfide nei quarti con il Margine che rimonta e poi cade nel finale, mentre la squadra di Bozzi chiude i conti già nel primo tempo

giovedì, 12 settembre 2019, 12:45

Grande soddisfazione in casa Amore & Vita – Prodir per la convocazione in nazionale (diretta da Davide Cassani e Marino Amadori) di Marco Tizza. Il forte atleta brianzolo difenderà i colori italiani nella Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, ovvero proprio sulle strade di casa, dove Tizza ogni giorno si...