Atletica, ottimi risultati del Gs Lammari in campo nazionale e toscano

martedì, 10 settembre 2019, 12:40

Per il gruppo sportivo Lammari un fine agosto ed inizio settembre da incorniciare con risultati importanti sia in campo nazionale che toscano.

Partiamo dall’astigiano dove si è disputata, lo scorso 8 settembre, la terza prova del Campionato di Società, dove le ragazze lammaresi portano a casa un ottimo risultato. A Canelli (Asti) nel cuore delle cantine Bosca, si disputavano infatti, i Campionati Italiani individuali assoluti su strada sulla distanza dei 10 km. e validi come 3.a prova del Cds su strada assoluto. In una gara molto competitiva, con 192 iscritte e grandi nomi alla partenza, che si correva per le vie del paese, su un percorso non proprio facile, con curve, leggere salite e con il terreno scivoloso, causa pioggia, soprattutto nel centro storico pavimentato a sanpietrini, le portacolori lammaresi ottenevano il 4° posto con Juliet Chekwel, il 26° della giovane promessa Alessia Tuccitto, al 37° Laura Biagetti, la 52.a piazza di Eleonora Bazzoni e la 58.a posizione della capitana Denise Cavallini. Con questi piazzamenti e a conti ufficiosi il Gs Lammari scala dal terzo al secondo posto nella classifica generale femminile del Campionato Italiano di corsa per Società dopo appunto questa terza prova. Ora il team dovrà affrontare la quarta e ultima prova di mezza maratona che si correrà a Palermo.

Ma le casacche amaranto di Lammari, durante l'estate di fine agosto, hanno saputo ottenere altre soddisfazioni sia personali che per la società con prestazioni da vertice sul territorio della Toscana.

A Donoratico alla “Marcetta di Ferragosto” sulla distanza di 8 km. Denise Cavallini si piazza 1.a assoluta e 1.a veterana Rosella D’Arata. A Camaiore il 18 agosto 2.a assoluta Romina Sedoni alla “Camaiore-Matanna-Metato Urban Trail” di 16 km.. il 31 agosto a Casenuove (Empoli) nella corsa “Sagra del bombolone” 1. a assoluta nuovamente mette il suo sigillo Denise Cavallini. Il primo settembre alla strachiesina, 1a assoluta Rachele Fabbro , che con la grinta che la distingue, riesce, nonostante gli impegni familiari e lavoro le diano poco spazio per allenarsi è rientrata alle gare in grande spolvero lo stesso giorno del cds in Ttoscana. Infine a Montecatini Terme alla “Casacolor Run’19’ la protagonista è ancora Rachele Fabbro che sale sul secondo gradino del podio seguita da Sara Orsi terza.