Basket Le Mura, arrivata Batabe Zempare

Altri articoli in Sport

mercoledì, 4 settembre 2019, 11:49

Torna, questo sabato, il tradizionale appuntamento nel centro storico di Lucca per la classicissima stracittadina di podismo unica nel suo genere in quanto si disputa di sera: “Lucca di Notte”

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:52

Un’opportunità unica per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni: fare sport in un polo d’eccellenza, guidati da istruttori qualificati. Sono partite in questi giorni le iscrizioni ai Corsi Comunali di Atletica Leggera organizzati dalla Virtus Lucca al Campo Coni e nella nuova palestra al coperto

mercoledì, 4 settembre 2019, 08:55

Dopo la lunga pausa estiva si torna a parlare di basket, anzi di Minibasket, l'inizio di un lungo viaggio che porterà molti dei bambini partecipanti a calcare nel futuro percorso delle giovanili molti parquet, e per qualcuno un poco più determinato e con po' più di stoffa a calcarne di...

martedì, 3 settembre 2019, 16:09

Con il raduno al campo sportivo Bernardo Romei dell’Acquedotto e il primo allenamento diretto da mister Matteo Giovannico, si è ufficialmente aperta ieri sera (lunedì 2 settembre) la stagione sportiva 2019-2020 del Rugby Lucca. Molte le novità in vista dell’inizio dei campionati per la società del presidente Andrea Lombardi, intenzionata...

lunedì, 2 settembre 2019, 12:17

Allievi: la Folgor Marlia tiene bene contro la squadra di Elvira Pitanti, successo di misura del Ghiviborgo sulla Pieve San Paolo

lunedì, 2 settembre 2019, 08:58

Il pilota lucchese incappa in un'uscita di strada nella giornata conclusiva dell'appuntamento tricolore. Una variabile che rimanda all'appuntamento conclusivo di Campionato Italiano Rally l'ambizione di poter confermarsi seconda forza nella serie "asfalto"