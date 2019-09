Sport



Basket Le Mura Lucca, nuovo successo nel test di Bologna contro la Virtus

domenica, 22 settembre 2019, 10:03

72-88

Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca: Jeffery 9, Azzi, Jakubcova 15, Cibeca, Bonasia 5, Pastrello 2, Orsili 7, Ravelli 9, Vitari, Farnesi, Madera 14, Zempare 24 e Smorto 3 Allenatore: Francesco Iurlaro

Parziali: 22-14, 14-26, 13-26 e 16-22

Nel remake della sfida andata in scena tre giorni fa al Palatagliate, il Basket Le Mura Lucca si aggiudica per 72-88 il test esterno contro la Virtus Bologna. In una partita dal punteggio alto, spia di come qualcosa debba essere ritoccato nella fase difensiva delle contendenti, le ragazze di Francesco Iurlaro hanno nettamente cambiato passo dopo un primo quarto in cui le felsinee, guidata da una Salvadores in grande spolvero, avevano chiuso sul momentaneo 22-14. Un parziale dipeso da una bassa intensità difensiva, come accaduto sette giorni fa in quel di Empoli, e della ricerca, forse troppo frenetica, del tiro da tre. Tutta un’altra musica nel quarto successivo. La difesa più aggressiva di Zempare e compagne consente un più semplice recupero palla alle biancorosse, decisamente più precise al momento di concludere. Come nelle altre amichevoli, alla Gesam non manca il carattere per risalire la china da situazione di svantaggio. Era accaduto a Rovigo contro la Reyer e al Pala Sammontana dinanzi all’Use.

Bene il pacchetto delle lunghe a disposizione di Iurlaro. Per la seconda volta di fila Zempare e Madera sfondano la doppia cifra, rispettivamente 24 e 14 punti, così come vanno registrati i chiari miglioramenti di Ivana Jackubcova. Oltre ai 15 punti messi a referto, il centro slovacco sta entrando nei meccanismi, sia difensivi che offensivi, predisposti dal tecnico pesarese. Nel collettivo targato Le Mura spicca la crescita di Orsili e Pastrello: le campionesse d’Europa U18 stanno metabolizzando bene il salto nel basket delle grandi. Un test utile, comunque, anche per la Virtus che, priva di D’Alie impegnata con in Canada con la nazionale 3vs3, sta amalgamando le sue nuove straniere. Gli ultimi due quarti arrotondano il punteggio a favore della Gesam. I motivi per sorridere in casa biancorossa non mancano ma c’è, al tempo stesso, la consapevolezza che alcuni difetti, dettati dalla giovane età media, debbano essere limati. L’entusiasmo che si respira attorno al progetto del sodalizio guidato dal presidente Cavallo è testimoniato dal buon numero di sostenitori di Lucca che hanno affrontato la trasferta bolognese.