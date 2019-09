Sport



Basket Le Mura Lucca, risposte incoraggianti per coach Iurlaro nel vittorioso test contro la Virtus Bologna

venerdì, 20 settembre 2019, 08:12

64-44

Basket Le Mura Lucca: Jeffery 8, Jackubcova 6, Bonasia, Pastrello 7, Azzi ne, Cibeca ne, Farnesi ne, Orsili 4, Ravelli 5, Smorto 3, Madera 13, Vitari e Zempare 18 Allenatore: Francesco Iurlaro

Virtus Bologna: D’Alie 12, Tassinari 4, Salvadores 6, Begic 4, Williams 8, Tava 4, Rosier 2, Martines, Cordisco e Cabrini 4 Allenatore: Giancarlo Giroldi

Parziali: 15-9, 13-9, 22-15 e 14-11

La pre-season del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca continua con il convincente successo, 64-44 il finale, sulla Virtus Bologna, compagine che farà il suo debutto assoluto in A1 domenica 6 ottobre contro Broni. Al di là del risultato, coach Iurlaro può sorridere per i progressi fatti registrare da Ravelli e compagne rispetto al test di Empoli. Innanzitutto l’approccio e l’intensità difensiva, carente in avvio sei giorni fa, messo in campo dalle biancorosse ha permesso di tenere le “v nere” sotto la doppia cifra a livello realizzativo nei primi due quarti. Differenza che viene rimarcata dal 9-0 di parziale fatto registrare, dopo soli 2’53’’, dalla Gesam. Le lunghe lucchesi vincono il confronto diretto con le pari ruolo bolognesi anche se Williams, da poco agli ordini di Giroldi dopo l’esperienza al Paok Salonicco, ha fatto intravedere buone potenzialità. Batabe Zempare e Sara Madera, non a caso, sono le migliori realizzatrici della serata mettendo a referto, rispettivamente, 18 e 13 punti. Anche Ivana Jackubcova sta iniziando a recepire con efficacia gli automatismi difensivi richiesti da Iurlaro.

Nel secondo quarto la Virtus, priva dell’infortunata Tartarini, prova a ridurre lo svantaggio affidandosi principalmente alla rapidità e al carisma di Rae D’Alie, top scorer delle felsinee con 12 punti. Tentativo che non va a buon fine, poiché all’intervallo lungo le biancorosse vanno al riposo sul +11. Distacco che aumenta nei due quarti conclusivi con il Basket Le Mura che, oltre a difendere con una certa concentrazione e rispondendo bene alle sollecitazioni a rimbalzo, muove bene la sfera. Una crescita costante, quindi, per tutto il team del presidente Rodolfo Cavallo che, comunque, dovrà continuare a lavorare sodo in vista della prima giornata di campionato quando le rivali risponderanno al nome delle vice campionesse d’Italia della Passalacqua Ragusa. Sabato 21 andrà in scena il remake di questo confronto ma a parquet. La palla a due è fissata per le 18.30.