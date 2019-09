Sport



Basket Le Mura Lucca, sarà Gazzetta Lucchese il media partner per la stagione 2019-2020

venerdì, 13 settembre 2019, 14:26

Per il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca versione 2019-2020 le novità non riguardano solo il profilo tecnico, con la rinnovata compagine affidata a Francesco Iurlaro che sta ultimando la preparazione in vista del test di domani, palla a due fissata alle 18, in quel di Empoli contro l’Use. A livello comunicativo, infatti, la società del presidente Rodolfo Cavallo si avvarrà, come media partner ufficiale, di Gazzetta Lucchese, organo di informazione da sempre vicino alle principali eccellenze dello sport della nostra città.

Una scelta fortemente voluta e accolta con grande soddisfazione da ambedue le parti. “Dove c’è il nome di Lucca in primo piano, noi siamo sempre ben felici di collaborare con una delle eccellenze sportive della nostra zona.” – ha dichiarato Fabrizio Vincenti, direttore di Gazzetta Lucchese. “Lo sport è un settore fondamentale per la crescita dei nostri ed è una palestra di vita unica, che ti insegna a non mollare mai. Posso rivelarvi che le telecronache delle partite interne del Basket Le Mura saranno curate da Emanuela Lo Guzzo, giornalista che conosce alla perfezione il mondo della palla a spicchi. Naturalmente stiamo valutando l’introduzione di rubriche e iniziative che saranno collegate a tutto quello che ruota attorno al Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca.” Società biancorossa che, quindi, punta ad estendere ancora di più il proprio brand dopo la creazione della propria App, scaricabile gratuitamente sia sui dispositivi Android che su quelli Ios.