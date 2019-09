Sport



Basketball Club Lucca cede all'Etrusca San Miniato

lunedì, 30 settembre 2019, 10:27

Certamente non è andata come si sperava: il Basketball Club Lucca torna a casa con le "pive nel sacco" con un pesante meno venti, decisamente troppi punti per come sono andate le cose.

Che la partita sarebbe stata difficile e dura, lo si sapeva benissimo, i padroni di casa hanno condotto fin da subito il gioco, con un vantaggio che oscillava tra i più sei e i più dieci, senza però, mai riuscire a scappare via.

La partita è scorsa così fino al trentatresimo minuto, il distacco era di soli sei punti, quindi una partita decisamente aperta e ancora tutta da giocare, ma quando la sorte decide di intervenire tutto salta.

In sequenza c'è stata un tripla di Tozzi per il più nove, un tiro di Bartoli dalla distanza che avrebbe pareggiato immediatamente il conto, ma che purtroppo si è infranto sul ferro e subito dopo, ciliegina sulla torta, Vico che in un incursione sotto canestro si accascia, lamentando un forte dolore alla schiena, costringendolo ad abbandonare il campo.

A quel punto devono essere saltati gli schemi e soprattutto si deve essere persa lucidità, a pochi minuti dalla fine perdere il capitano con all'attivo già 13 punti, in una partita lottata e sofferta fin dal primo minuto deve essere stata dura. L'Etrusca San Miniato non ha fatto altro che approfittare dello sbandamento dei lucchesi dilatando il risultato fino al più venti della sirena finale.

Coach Catalani commenta così la partita "Noi abbiamo iniziato con l'atteggiamento giusto ma non siamo riusciti a trovare il canestro con continuità. Il -10 di metà partita era stato segnato da seconde occasioni concesse è da contropiedi subiti in maniera banale. Nel terzo quarto abbiamo reagito producendo una prova difensiva eccellente. A 7 minuti dalla fine sul 51-47 una bomba di Tozzi ci ha tagliato le gambe e l'infortunio successivo di Vico ci ha privato del giocatore che in quel momento stava trascinando la squadra. Negli ultimi 6 minuti non abbiamo più trovato la via del canestro e San Miniato giustamente ne ha approfittato. Dobbiamo fare ancora molta strada e sicuramente quello di domenica prossima è l'avversario più scomodo da affrontare in questo momento; sarà per noi uno stimolo in più per fare un importante passo in avanti".

20/12 – 17/15 – 12/14 – 20/8

20/12 - 37/27 – 49/41 – 69/49

Del Debbio 4, Bartoli 4, Banchi 8, Pagni 4, Genovese 5, Kushchev 3, Pierini ne, Drocker 4, Simonetti ne, Okilijevic 2, Vico 13, Petrucci 2.