Bc Lucca, dura prova a San Miniato

Altri articoli in Sport

sabato, 28 settembre 2019, 12:33

Amore & Vita – Prodir non si ferma e sulle strade della classica francese di categoria 1.1 Classique Paris – Chauny, proverà a portare in alto i propri colori con i due leader Davide Appollonio e Marco Tizza

venerdì, 27 settembre 2019, 14:06

Compie vent'anni il Trofeo Industria, corsa ciclistica riservata ai dipendenti delle imprese socie di Confindustria Toscana Nord. Un'iniziativa di successo, che anche quest'anno mobilita circa 220 atleti di 18 aziende diverse.

venerdì, 27 settembre 2019, 09:18

Il pilota lucchese, assente nell'appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally Asfalto a causa di inderogabili impegni lavorativi, ufficializza la presenza ai due appuntamenti toscani con la Volkswagen Polo R5 del team P.A. Racing

giovedì, 26 settembre 2019, 12:17

Finale inedita per l'edizione 58 del Settembre Lucchese riservato ai Giovanissimi, valevole come "Memorial Marco Fanucchi". A contendersi l'ambito titolo saranno l'Aullese e il Margine Coperta, due squadre partecipanti al girone Elite regionali, che si affronteranno martedì 1 ottobre alle ore 18,30 allo stadio comunale di Marlia (Lucca)

giovedì, 26 settembre 2019, 08:51

Nell’ultima amichevole del Gesam Le Mura Lucca sulla strada che porta al debutto in campionato nell’Opening day di Chianciano Terme, la sfida contro le vice campionesse d’Italia della Passalacqua Ragusa sarà il piatto forte della serata di sabato 5 ottobre, la squadra di Francesco Iurlaro si è imposta per 83-64...

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:22

Ultimo scorcio di stagione per la Pro Cycling Team Fanini. La formazione lucchese del direttore generale Manuel Fanini si sta preparando per le gare che chiuderanno la stagione; le ultime fatiche sono in programma domenica prossima a Santo Stefano Magra (La Spezia) e poi al Giro dell'Emilia e al Gran...