Bc Lucca sconfitto di un soffio da Empoli, spettacolo al Palatagliate

lunedì, 9 settembre 2019, 09:43

Quella andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri è stata la terza amichevole che il Bc Lucca aveva messo in programma in questa fase di pre campionato, gli amici/ospiti arrivavano da Empoli, e come abbiamo avuto modo già di dire, un gran bella squadra, forte, giovane e con molti talenti capaci ad andare a canestro, a fine partita saranno sei, quelli in doppia cifra, con Giannini davanti a tutti con un personale di 23 punti.

Squadra quasi al completo per coach Catalani, grazie al recupero di Vico e Petrucci, ancora fuori, ma prossimo al suo rientro il giovanissimo Okiljevic.

Da subito si nota che la squadra è in crescita, l'approccio alla partita è decisamente positivo, nel primo quarto è spesso in vantaggio sugli avversari, con strappi che lasciano preludere ad una fuga, poi ovviamente l'Use Empoli inizia a prendere le misure ai padroni di casa ed inizia un balletto che vede le due squadre alternarsi al comando.

Come sempre avviene nelle amichevoli, il punteggio viene azzerato per ogni quarto, ma a giudicare da come le panchine incitano i compagni si ha la certezza che il punteggio totale viene tenuto con buona precisione da tutti, non è difficile sentire dire ai ragazzi in panchina " siamo vicini, forza, questa la voglio vincere".

La partita scorre e il Bc Lucca fa vedere buone cose, è comunque sotto nel primo quarto, fa suo il secondo, nel terzo i ragazzi di Catalani alzano ancora il ritmo, le incursioni si fanno più precise e la difesa fa il suo, tentano di scappare chiudendo il quarto con un totale di 76/72, tutto gira bene, unica nota stonata, una smorfia di dolore che appare sul viso dell'appena rientrato Petrucci che lo costringe ad abbandonare il parquet.

Le squadre sono ormai all'ultimo quarto di una partita che fisicamente le ha impegnate, in campo la stanchezza comincia a farsi vedere e la sue dirette conseguenze, sono qualche "sportellata" di troppo sotto canestro, ma tutta roba che ci può stare.

Della situazione ne approfittano gli ospiti, più lucidi, più squadra da molto più tempo del Bc Lucca impattando prima il punteggio e chiudendo poi l'incontro con soli due punti di vantaggio sul 93/95, alla fine comunque qualunque sia il risultato finale, ne è venuta fuori una bella prova, quattro ragazzi in doppia cifra Vico 14, Kushchev 12, Genovese 23, Banchi 11, buona la prova anche degli altri che hanno portato punti, Drocker 9, Bartoli 1, Del Debbio 7, Petrucci 8, Pagni 2, Pierini 4.

Prossimo appuntamento e test decisamente impegnativo, il prossimo fine settimana a Piombino per il Trofeo Scali.

Questi i parziali:

19/22 – 26/25 – 31/25 – 17/23

19/22 – 45/47 – 76/72 – 93/95