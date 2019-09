Sport



Bilancio del Settembre Lucchese dopo la fase di qualificazione

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:43

Dopo le prime diciotto serate di gioco, dunque trentasei partite disputate, si è chiusa la fase di qualificazione dei tornei del Settembre Lucchese riservati alle categorie JUNIORES, ALLIEVI e GIOVANISSIMI. Per quanto riguarda invece gli ESORDIENTI, si è giocata solo la prima delle tre giornate di qualificazione che proseguiranno domenica 15 e domenica 22.

Facciamo dunque un primo sommario bilancio di questi importanti tornei che da anni ormai rappresentano un utilissimo test di inizio stagione per valutare le forze in campo. Per quanto riguarda i GOL segnati, il torneo più prolifico è sicuramente quello dei GIOVANISSIMI dove sono 62 le reti messe a segno, con un media di oltre 5 a partita. Segue la JUNIORES con 50 reti complessive, 4,16 di media partite. La categoria dove si è segnato di meno è invece quella degli ALLIEVI, con "solo" 36 reti, 3 di media a partita. Due soli gli 0-0 finora, quelli in Lido di Camaiore-Pieve San Paolo (Allievi) e in Limite e Capraia-Cgc Capezzano (Giovanissimi).

La partita sicuramente più bella tra quelle giocate, è il rocambolesco 5-5 finale tra Versilia e Limite e Capraia nei Giovanissimi. In questa gara show personale dell'attaccante del Versilia Benassi che ha segnato tutte e cinque le reti dei suoi.

JUNIORES

Belle partite, tanto ritmo e livello sicuramente di buona qualità: è un torneo che non sta tradendo le attese. Il girone di "ferro" era sicuramente il B dove il Castelnuovo Garfagnana ha subito (ma ha ben retto il confronto) la maggiore qualità di due squadre come Real Forte Querceta e Ghivizzanoborgo che partecipano al girone Nazionale. Bene anche il Montecatini che non ha subito reti nel girone A, mentre nel C due successi di misura per il Lammari, campione in carica e nel D Cuoiopelli un gradino sopra tutti. Ora i quarti, lunedi e martedi prossimi, con due derbies versiliesi (Real Forte Querceta-Camaiore) e pisani (Cuoiopelli-Bellaria Cappuccini) a tenere banco. C'è l'ipotesi che Real Forte Querceta e Ghiviborgo possano ritrovarsi in finale dopo il 2-2 nel girone di qualificazione, ma il loro cammino è denso di ostacoli

Lunedi 16 Settembre (Quarti di finale)

Ore 19,00 Real Forte Querceta-Camaiore

Ore 20,45 Valdinievole Montecatini-Ghiviborgo

Martedi 17 Settembre (Quarti di finale)

Ore 19,00 Cuoiopelli-Bellaria Cappuccini

Ore 20,45 Lammari-Staffoli

ALLIEVI

Livello molto alto in questa categoria dove l'Atletico Lucca resta la favorita principale, ma per lei ora ci sono avversarie importanti sulla strada, il Margine nei quarti e una tra Camaiore e Tau in semifinale. Dall'altra parte del tabellone pronostici per le due versiliesi, Lido di Camaiore e Cgc Capezzano, che però sono attese da due sfide insidiose rispettivamente contro Folgor Marlia e Ghiviborgo.

Mercoledi 11 Settembre (Quarti di finale)

Ore 19,00 Atletico Lucca - Margine Coperta

Ore 20,30 Tau Calcio - Camaiore

Giovedi 12 Settembre (Quarti di finale)

Ore 19,00 Lido di Camaiore - Folgor Marlia

Ore 20,30 Capezzano P.re - Ghivizzano B.Mozzano

GIOVANISSIMI

Aullese, Forte dei Marmi e Margine Coperta sono le uniche squadre che hanno vinto entrambe le partite di qualificazione. Il Forte dei Marmi ora è atteso da un quarto di finale davvero durissimo contro quell'Academy Porcari che pur partecipando al campionato provinciale, è complesso in grado di giocarsela con tutti. Molto interessante anche il quarto tra Aullese e Atletico Lucca e il derbissimo versiliese tra Cgc Capezzano e Lido di Camaiore. Da sottolineare la qualificazione del Limite e Capraia, società in forte ascesa, che ha allestito un buon gruppo 2005 e ora va a verificarsi contro il Margine.

Mercoledi 18 Settembre (Quarti di finale)

Forte dei Marmi 2015 - Academy Porcari

Aullese - Atletico Lucca

Giovedi 19 Settembre (Quarti di finale)

Margine Coperta - Limite e Capraia

CGC Capezzano P.re - Lido di Camaiore