Bowling, grande successo del torneo nazionale "Città di Lucca"

lunedì, 9 settembre 2019, 12:47

E’ terminato con grande successo di bowlers provenienti da tutta Italia e di pubblico, l'ottava edizione del “Torneo Città di Lucca” di bowling, valida per l'assegnazione dei punti ranking nazionale e con una grande conferma per i giovani ragazzi di casa dell'Astroline proprio a dimostrazione che impegno, passione e cuore portano ad avere risultati importanti.



Alla manifestazione agonistica che si è disputata per sei giorni sulle piste del Palasport Bowling Lucca di S. Vito, hanno partecipato ben 97 atleti, considerando che in contemporanea si giocava anche a nelle città di Parma, Roma, Iglesias e Palermo, il torneo lucchese è risultato il più frequentato complice l'organizzazione curata da Pierfrancesco Franchini nei minimi dettagli e l'attrattiva della nostra città. Quest’ultima in particolare è indubbiamente una bella nota positiva, che visto che in questo periodo Lucca esercita una forte attrazione non indifferente, tant’è vero che tanti giocatori, nelle serate di non gioco, si sono trasformati in turisti e si sono goduti le bellezze della nostra città e dintorni, tornando e commentando compiaciuti quante bellezze offre la lucchesia. Il team Astroline e Bowling S. Vito desiderano porgere un grande ringraziamento ad ogni partecipante, ogni appassionato di bowling che è venuto ad assistere a questo evento ed un particolare grazie, forse il più importante, a Roberto Franchini che ha dato vita e linfa vitale al Movimento Bowling Lucchese e non solo.

Il grande successo della competizione si è poi trasformato in esaltazione con un podio per due terzi ad appannaggio dei colori lucchesi dell'Astroline con le medaglie d’argento e bronzo, al primo posto assoluto si è piazzato il vicentino Davide Foderaro dell’Asd 2000 Vicenza, il secondo gradino è stato ad appannaggio di Veronica Baldi che ha relegato al terzo posto Sonny Benedetti entrambi del team di casa Asd Bt Astroline Lucca.

“Messo in archivio questa importante manifestazione – spiegano gli organizzatori Pierfrancesco Franchini assieme al coach e responsabile dell’impianto lucchese Roberto Franchini - si stanno preparando gli atleti per un prossimo doppio appuntamento. Infatti gli esordienti Emanuele Crudo, Alessio Tabarrani, Daniele Verdigi, Simone Doria e Federico Stagi giocheranno la prima delle due prove per il Campionato Regionale di singolo il 22 settembre sempre qui sulle piste di Lucca, mentre la settimana successiva altri quattro nostri bowlers parteciperanno ai Campionati Italiani di singolo sulle ‘lane’ di Bologna e sono Gianpiero Coppola per la categoria M1, Sonny Benedetti per M3, Roberta D’Elia per F3 e Veronica Baldi in F4. Ci auguriamo di ripetere il successo dello scorso anno dove Pierfrancesco Franchini vinse il titolo Italiano in M2 e la D'Elia il bronzo in F4”.