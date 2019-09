Sport



Ct Lucca Vicopelago, sulle strade della semifinale ci sono le campionesse d’Italia del Tennis Beinasco e il Tc Parioli

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:08

di michele masotti

Saranno le campionesse d’Italia del Tennis Beinasco, il neopromosso Ct Siena e l’ostico Tc Parioli le rivali del Circolo tennis Lucca Vicopelago nel girone 2 della prima fase della Serie A1 versione 2019. Una fase preliminare, al via domenica 13 con il derby toscano da disputare tra le mura amiche, che promuoverà alle semifinali scudetto le prime due degli altrettanti raggruppamenti e costringerà, di contro, le penultime e le ultime a scontrarsi nei play-out per non scendere in A2.

Sono avversarie di ottimo livello quelle contro cui dovranno confrontarsi Jessica Pieri e compagne, desiderose di compiere quel passo in più dopo la semifinale conquistata 12 mesi. Non è un mistero, infatti, che il circolo del presidente Donald Morrison coltivi il legittimo sogno di giocarsi il titolo tricolore davanti al pubblico di casa al Palatagliate nel week-end. La partenza di Jasmine Paolini, approdata al Tc Italia Forte dei Marmi con cui è salita in A2, è stata sopperita con l’innesto di giocatrici del calibro di Irina Maria Bara e della promettente ucraina Katarina Zavatska, classe 2000 e numero 137 del ranking WTA. Sono tante le giocatrici cresciute in questo circolo che saranno a disposizione del direttore tecnico Ivano Pieri: dalle sorelle Pieri, schierabili anche come giocatrici del vivaio, a Serena Puccinelli, Costanza Politi e alla giovanissima Laura Bertagni.

Il Tennis Beinasco, reduce dal primo storico scudetto della propria storia, ha mantenuto interamente il parco giocatrici della passata stagione. Le punte di diamante del circolo piemontese sono Giulia Gatto Monticone, capace di superare le qualificazioni sia al Roland Garros che a Wimbledon, la slovacca Rebecca Sramkova, Di Sarra e la classe 2001 Federica Rossi. Per la serie corsi e ricorsi storici, fu proprio Beinasco a negare, al doppio di spareggio, la finale al Ct Lucca nell’edizione 2018. Buona anche la rosa del Tc Parioli che potrà contare su Martina Di Giuseppe, n. 180 del ranking e semifinalista nel WTA di Bucarest, sull’esperta spagnola Soler Espinosa (ex n. 54), sulla rumena Elena Gabriela Ruse e su Nastassja Burnett, giocatrice che non ha mantenuto le premesse di avvio di carriera ma da elemento del vivaio potrà fornire punti utili alla causa capitolina. Pare aver qualcosa in meno delle rivali il Ct Siena.

Il Ct Lucca debutterà, come detto, in casa domenica 13 ottobre contro le corregionali, per poi proseguirà con la trasferta in terra romana del 19 ottobre e chiudere il girone di andata il 27 ottobre a Vicopelago contro il Tennis Beinasco. Il ritorno si concluderà, invece, domenica 17 novembre con la visita proprio alle campionesse d’Italia. Per la cronaca del girone 1 fanno parte la matricola Bal Lumezzane, il Ca Faenza, il Tc Prato e le vicecampionesse d’Italia del Tc Genova 1893.