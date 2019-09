Sport



Domenica appuntamento con la maratona delle Lumache

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:42

Mancano solo pochi giorni alla maratona delle Lumache. Infatti questa iniziativa in memoria di Evaldo Tomei e organizzata dall'associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Lucca insieme all'associazione Luigi Grimaldi, avrà luogo domenica 22 settembre alle 15.30 sulle mura con partenza dalla Casa del Boia e arrivo (senza limiti di tempo) al baluardo San Regolo. L'appuntamento, giunto alla sesta edizione, cresciuto di anno in anno, ha la particolarità di essere dedicato a persone con disabilità motorie (anche munite di carrozzina), ai loro parenti, amici e a tutti quelli che vogliono accompagnarli in questo percorso: un modo per stare insieme, che vuole essere anche un momento di svago e di divertimento, per chiunque vorrà partecipare.

Questa maratona è chiamata”delle Lumache”per sottolineare il valore della”lentezza”ovvero la riscoperta di un ritmo meno frenetico e più calmo che permetta di vivere il mondo che ci circonda con più tranquillità e profondità.

Al momento dell'iscrizione verrà consegnata ai partecipanti con disabilità una maglietta con il logo della manifestazione.

I partecipanti, all'arrivo nel baluardo di San Regolo, riceveranno una medaglia ricordo e, nel luogo, sarà allestito un punto di ristoro con bevande, gelati e altro. Durante il percorso della maratona ci sarà musica e tanta animazione.