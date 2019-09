Sport



È Milano la regina del Lovari

sabato, 7 settembre 2019, 22:38

di andrea cosimini

OLIMPIA MILANO 87

ANADOLUS EFES 75

Parziali (22-16; 45-34; 69-49)



Milano: Gravaghi ne, Mack 10, Micov 16, Dulkys 6, Moraschini 7, White 5, Rodriguez 5, Shashkov, Tarczewki 16, Cinciarini 11, Rey 9, Burns 2. All. Messina

Efes: Saybir, Rebic 6, Kurtuldum 5, Ilyasoglu 2, Sezgun 8, Bas 2, Pleiss 17, Anderson 2, Peters 9, Dunston 11, Simon 13. All. Ataman



Arbitri: Baidini L., Lo Guzzo C. e Buongiorni A.



Note: fallo tecnico a 22’16’’ alla panchina dell’Efes



È l’Olimpia Milano la vincitrice della quinta edizione del Trofeo Lovari. L’Anadolus Efes si è dovuto arrendere alla maggior fisicità degli avversari e, soprattutto, alla differenza di profondità dei due roster. Al Palatagliate finisce 87-75 dopo comunque una partita che ha appassionato i tanti tifosi presenti al palazzetto.



Nel primo periodo è partito meglio l’Efes con Pleiss sugli scudi sia dentro che fuori dall’arco. L’Olimpia però si è ripresa sotto la gestione del duo Rodriguez-Cinciarini ed ha piazzato un parziale di 10-0 che ha ribaltato l’inerzia. Nel secondo quarto l’AX Milano è volata sul +12 sotto la gestione del “Chacho”. La squadra di Messina ha dominato a rimbalzo (24-13) e ha contato su un maggior contributo dalla panchina (17 punti contro i 6 degli avversari). Nel terzo quarto la partita si è scaldata ed è diventata più fisica. Coach Ataman si è tutelato facendo uscire tutti i suoi titolari e la gara si è praticamente chiusa: Milano ha toccato il +23. Ultimo quarto con poco da dire. L'Efes ha giocato per la rimonta, ma alla fine nulla ha potuto per recuperare il parziale.



Le due squadre avevano centrato la finalissima del torneo ieri, imponendosi: Milano contro l’Olympiacos (che ha battuto Venezia nella finale per il terzo e quarto posto) e l’Efes contro Venezia (uscita sconfitta dalla finalina). Sul campo si affrontavano la squadra probabilmente più ambiziosa del nostro campionato, quest’anno sotto la guida di Ettore Messina (ex assistente di coach Gregg Popovich in Nba), e rinforzata da due stelle del calibro di Shelvin Mack e Sergio Rodriguez; e una delle squadre più competitive d’Europa, l’Efes, laureatosi vice-campione di Eurolega dopo la sconfitta in finale contro il Cska Mosca.



Prima del fischio di inizio è stato premiato il coach dell’Efes, Haul Ergin Ataman, come personaggio dell’anno ed è stato consegnato il riconoscimento di “socio onorario” degli Amici della Pallacanestro Lucca al general manager dell’Olimpia Milano Christos Stavropoilos.



Cronaca. Si inizia. I primi cinque punti della partita portano la firma di Tibor Pleiss che anche ieri, nella semifinale, si era messo in mostra. Il lungo dell’Efes però commette due falli in poco più di 3’30’’ e per Milano arriva la prima buona notizia. Nonostante questo coach Ataman lo tiene sul parquet. I ragazzi di coach Messina provano a spingere sull’acceleratore e sotto canestro cercano insistentemente Tarczewki. Dopo i primi 6’ il tabellone dice: 12-11 Milano. Esce Mack e in cabina di regia subentra Rodriguez. Una palla persa sanguinosa a metà campo, permette a Simon di appoggiare facile in contropiede il canestro del +4 (12-16). Coach Messina ferma il tempo per parlarci su. La reazione dei milanesi non si fa attendere. Con un mini-parziale di 10-0, Cinciarini e compagni ribaltano il punteggio (22-16).



L’Efes prova a riprendersi nel secondo quarto. La difesa dei milanesi però si fa asfittica e il vantaggio si mantiene sulla doppia cifra. Micov piazza la tripla del +11, mentre coach Ataman ricomincia a cavalcare i centimetri di Pleiss sotto le plance. Mack spara a salve in attacco e la sua gestione della squadra non è lucida. Ne approfitta l’Efes per riportarsi a -5 (35-30). Ancora una volta la reazione milanese c’è: sotto gli ordini del “Chacho”, i biancorossi volano sul +12 e coach Ataman è costretto a chiamare time-out. I turchi commettono un’ingenuità commettendo fallo su un tentativo da tre punti di Rodriguez da metà campo a 2’’ dal termine. Risultato: 3/3. Dall’altra parte Anderson fa partire la preghiera da metà campo che però non viene accolta (seppur di poco). Le squadre vanno negli spogliatoi sul: 45-34.



Nella ripresa la partita si fa più fisica e il clima si scalda. Simon subisce un contatto e reclama un fallo che però non arriva. Si arrabbia coach Ataman che protesta vivamente contro l’arbitro e si vede fischiare in risposta un fallo tecnico. Per reazione, il tecnico dell’Efes cambia tutto il quintetto per tutelare i suoi. L’inerzia della partita, nonostante la confusione, rimane saldamente dalla parte di Milano (52-36). Cinciarini si carica la squadra sulle spalle per la fuga decisiva e i lombardi toccano il +23 (60-43). Ammirevoli comunque i giovani ragazzi messi in campo da Ataman che se la giocano quasi alla pari contro un quintetto di maggiore esperienza e caratura tecnica.



Ultimo quarto con poco da dire sotto il profilo del risultato. Si gioca soprattutto per lo spettacolo e il pubblico si lancia in calorosi applausi ad ogni giocata. L’Efes approfitta del garbage time per rosicchiare qualche punto, ma la partita è ampiamente andata. Vince Milano che esulta.



A Tibor Pleiss è andato il premio di miglior marcatore del Torneo, mentre l'Mvp lo ha vinto Kaleb Tarczewki.



Foto di Fiorenzo Sernacchioli