Eccellenza: il Tau perde contro la Pro Livorno Sorgenti

domenica, 29 settembre 2019, 19:20

2 - 0

PRO LIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Petri, Falleni (Carani, 21' secondo tempo), Salemmo, Bulli, Filippi M., Costanzo, Granito, Angiolini (Milano, 43' secondo tempo), Rossi. A disp.: Frongillo, Del Corona, Bartorelli, Grossi, Sainati, Santagata, Matteoli. All.: Niccolai

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Lucchesi (Riccomini, 34' secondo tempo), Gialdini, Signorini, Del Sorbo, Pratesi (Rossi, 4' secondo tempo), Michelotti (Murgia, 30' secondo tempo), Benedetti, Chianese, Maccagnola (Matteoni, 21' secondo tempo). A disp.: Donati, Fanani, Magini G., Gemignani, Frugoli. All.: Cristiani

ARBITRO: Michele Pasculli di Como (Luca Perlamagna di Carrara e Giovanni Gallà di Pistoia)

RETI: 24' primo tempo Bulli, 47' secondo tempo Rossi

Ancora una sconfitta per il Tau Calcio Altopascio che perde 2 a 0 contro i biancoverdi della Pro Livorno Sorgenti. Nella quarta giornata di campionato di Eccellenza la formazione amaranto di mister Cristiani ritrova una maggiore presenza in campo, senza però concretizzare in porta la voglia di rimonta.

La Pro Livorno parte subito forte e va vicina al vantaggio con Rossi e Costanzo. Il Tau risponde colpo su colpo, cerca di trovare il gol senza riuscirci. Al 24' è la squadra biancoverde a sbloccare il risultato con Bulli. I ragazzi di mister Cristiani si rendono pericolosi con Michelotti. Nella ripresa la formazione di Niccolai gestisce il vantaggio e nei minuti di recupero raddoppia il risultato, con Rossi che segna al 92'.