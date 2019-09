Sport



“Face to face with Everest - Attacco al Nepal”: ecco la prossima sfida di Andrea Lanfri

lunedì, 30 settembre 2019, 15:03

di giulia del chiaro

Una nuova sfida alle porte per l’atleta lucchese Andrea Lanfri che, in vista del progetto “Everest 2020”, venerdì partirà per un’avventura che lo condurrà in Nepal, da Kathmandu fino in vetta alla Punta Hiunchuli, per tagliare il traguardo del suo primo 7 mila metri e testare le protesi sviluppate in vista della scalata all’Everest.

Primo a livello italiano a tentare una scalata oltre i 7 mila metri, con amputazione di entrambi gli arti inferiori, Lanfri si è detto pronto e sicuro di poter affrontare questa prova: “se faccio una cosa so di potercela fare – ha spiegato, infatti, l’atleta – e, grazie alle diverse tappe intermedie realizzate come allenamento, come la scalata del Monte Rosa e l’esperienza oltre i 6 mila metri in Equador, so di potercela fare”.

È così che, dopo il successo del progetto che prevedeva, appunto, la scalata del Monte Rosa seguita dal Cammino di Santiago in bicicletta in poco meno di due settimane, Lanfri ha spiegato di sentirsi pronto a partire alla volta del Nepal per questa nuova impresa spettacolare che lo condurrà a confrontarsi per la prima volta con una vetta, la Punta Hiunchuli, a quota 7246 metri. Un’esperienza fondamentale che lo condurrà ad affrontare le stesse condizioni che troverà sull’Everest costituendo un’occasione unica per prepararsi, per mettere alla prova se stesso e per testare le tre protesi che porterà con sé. Le protesi, infatti, dopo l’esperienza in Equador, che ha reso evidente il problema del loro peso eccessivo, sono state modificate, con il supporto dell’Ortopedia Micheloni, per essere adattate al tipo di impresa e all’altitudine che ne raddoppia la pesantezza.

“Partirò questo venerdì da Milano, insieme alla guida alpina Luca Montanari e ad un altro alpinista, per arrivare a Kathmandu – ha spiegato Lanfri – dove ci fermeremo per due giornate di briefing seguite da 9 giorni di trekking fino al campo base”. I tre partecipanti avranno poi 15 giorni di tempo, dal 15 al 29 ottobre, per gestire le fasi di acclimatamento, salita alla vetta e discesa a valle.

Ultima cima della catena nepalese del Dhaulaghiri, la Punta Hiunchuli è una vetta poco battuta dalle rotte turistiche e scelta accuratamente, dai tre partecipanti all’impresa, per le caratteristiche climatiche che la rendono una buona palestra in vista dell’Everest.

Lanfri ha concluso la conferenza ricordando che, fin quando potrà, manterrà i propri followers aggiornati sul procedere dell’avventura tramite le piattaforme social (Facebook e Instagram) e a chi chiedeva se avesse delle paure e dei timori pre-partenza ha risposto: “negli ultimi mesi ho fatto cose che con i piedi non avevo mai nemmeno pensato di realizzare. Le uniche paure che ho sono legate al meteo e per, il resto, mai stato così pronto!”