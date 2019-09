Franco Del Sorbo firma con la Polisportiva Capannori

Altri articoli in Sport

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:43

Dopo le prime diciotto serate di gioco, dunque trentasei partite disputate, si è chiusa la fase di qualificazione dei tornei del Settembre Lucchese riservati alle categorie JUNIORES, ALLIEVI e GIOVANISSIMI. Per quanto riguarda invece gli ESORDIENTI, si è giocata solo la prima delle tre giornate di qualificazione che proseguiranno domenica...

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:23

Ultima giornata di qualificazione per la categoria Giovanissimi del Settembre Lucchese che ha sancito l'ultima squadra che approda ai quarti di finale: si tratta del Cgc Capezzano Pianore che liquida nello scontro diretto il Versilia (4-1) e accede alla fase ad eliminazione diretta.

martedì, 10 settembre 2019, 16:18

Cinque squadre al via per un torneo di altissimo livello. Grande attesa anche per l’Open Day con cui tutti gli appassionati potranno avvicinarsi alla palla ovale

martedì, 10 settembre 2019, 15:43

Ci sono mille chilometri tra San Pietro a Roma e il Passo del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta. Storici, sportivi, religiosi lo conoscono come il cammino della via Francigena. L’atleta paralimpico Andrea Devicenzi li sta percorrendo con la sua gamba e le sue due stampelle

martedì, 10 settembre 2019, 12:40

Per il gruppo sportivo Lammari un fine agosto ed inizio settembre da incorniciare con risultati importanti sia in campo nazionale che toscano

martedì, 10 settembre 2019, 11:21

Come ogni anno la sezione Arbitri “M. Gianni” di Lucca, organizza gratuitamente il corso per aspiranti arbitri di calcio