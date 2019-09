Sport



Gesam, un inedito pareggio nel test contro l’Use Empoli

domenica, 15 settembre 2019, 11:26

Basket Le Mura Lucca: Jeffery 10, Azzi, Jackubcova 2, Cibeca, Bonasia 9, Pastrello 5, Orsili 10, Ravelli 7, Vitari, Madera 6, Zempare 11 e Smorto Coach: Francesco Iurlaro

Parziali: 23-12, 13-17, 8-15 e 16-16

La seconda amichevole del precampionato targato Basket Gesam Gas e Luce Le Mura ha rappresentato un’utile lezione su quali aspetti lavorare maggiormente per migliorare la chimica e gli automatismi di un gruppo tanto giovane quanto rinnovato. Al Pala Sammontana le biancorosse hanno impattato 60-60 di fronte alle padrone di casa dell’Use Basket Empoli, in un derby del Granducato che si ripeterà, anche in questa stagione, nel massimo campionato. A fronte di una partenza con il freno a mano tirato, proprio come accaduto nella prima uscita di Rovigo contro la Reyer Venezia, nel secondo e terzo quarto la squadra di Iurlaro ha cambiato passo, denotando quella feroce intensità difensiva che era mancata nei primi dieci minuti di questo confronto. Il primo quarto, infatti, è stato di marca locale con un repentino parziale di 8-0 per Stepanova e compagne. Una Gesam troppo molle in difesa e, complice una circolazione di palla non particolarmente fluida, imprecisa al tiro consentiva ad Empoli di mettere a referto 23 punti. Chiaramente alcuni automatismi devono essere ancora perfezionati, come è normale che sia in fase di pre season.

Nel secondo quarto le biancorosse mettono in campo quelli ingredienti cestistici che predilige il coach pesarese: tanta intensità difensiva e altrettanti palloni recuperati che equivalgono a produrre maggiori pericoli nella metà campo empolese. Una dimostrazione viene data dal perentorio 8-2 in avvio firmato dalle triple di Jeffery e capitan Raveli e dal canestro di una vivace Orsili. Positivo anche l’impatto sulla partita dell’altra classe 2001 del roster, Silvia Pastrello. Copione che si ripete, se possibile, con una maggiore applicazione nel terzo periodo quando Lucca concede solo otto punti all’Use. Ultimo parziale che, specialmente a causa di una certa stanchezza che serpeggia, vive di una serie di ribaltamenti nel punteggio. Empoli guadagna quattro lunghezze di vantaggio a 33 secondi dalla fine ma, anche in questa occasione, viene fuori il forte carattere della Gesam che risale la china grazie ad una tripla di Bonasia, un fattore nei momenti caldi delle sfide in questa pre season, e un canestro da due di Orsili (10 punti per lei nda) che impattano sul 60-60 pari le padrone di casa. Da segnalare gli 11 punti di Zempare, che sta crescendo di condizione, e i 10 messi a referto da Chucky Jeffery.

Prossimo appuntamento per il Basket Le Mura Lucca fissato per le 19.30 di mercoledì 18 settembre a Bologna sul parquet della Virtus.