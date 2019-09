Sport



Giovanissimi, successi netti per Margine Coperta e Cgc Capezzano

venerdì, 20 settembre 2019, 11:09

Due successi netti nella seconda serata dei quarti di finale del SETTEMBRE LUCCHESE riservato ai GIOVANISSIMI. Tutto semplice per il Margine Coperta contro il Limite e Capraia (che era passato però in vantaggio...) e per il Cgc Capezzano che nel primo tempo ha chiuso già i conti con il Lido di Camaiore.

Confermati così, stavolta, i pronostici della vigilia, con le due favorite (sia Margine che Capezzano) partecipano al campionato Elite, che hanno fatto valere la maggiore qualità dei loro organici, arrivando così con il vento in poppa in semifinale.

Margine Coperta - Limite e Capraia 7-2

MARGINE COPERTA: Ferrari, Gabadoni, Alessiani, Sforzi, De Angelis, Meoni, Conti, Drca, Mema, Perillo, Corbani. A disp.: Focosi, Iaropoli, Luporini, Moretti, Nunziati, Tisca, Vanni, Benedetti, Toma. All.: Claudio Bartolini

LIMITE E CAPRAIA: Mugnaini, Nunziata, Faraoni, Velotto, Mancini, Ceccherini, Tangala Tchoubou, Tassi, Cioni, Avdillari, Bucalossi. A disp.: Bonatti, Tramacere, Diop, Plozzer. All.: Luciano Gori

ARBITRO: Simoni di Lucca

RETI: 3' pt. Cioni (L), 10' pt. e 25' pt. Corbani (M), 27' pt. Drca (M), 33' pt. Perillo (M), 13' st. Sforzi su rig. (M), 16' st. Tassi (L), 29' st. Vanni (M), 32' st. Corbani (M)

Partita subito in salita per il Margine Coperta che dopo appena tre minuti di gioco era sotto di una rete, ma poi una volta registrata la squadra in campo, non ha avuto problemi a far suo l'incontro e a conquistare la semifinale.

Al 3' su una punizione dalla destra battuta da Tassi, salta più in alto di tutti Cioni che di testa mette alle spalle del portiere Ferrari, quasi immediato il pareggio dei bianconeri (questa sera in maglia gialla) con Corbani, al 25' su un traversone dal fondo ancora Corbani va in rete questa volta con un colpo di testa. Al 27' terza rete per il Margine con una conclusione del n° 8 Drca, al 33' arriva anche la quarta rete ad opera di Perillo.

Nel secondo tempo è sempre il Margine a fare la partita e al 13' conquista un calcio di rigore per un fallo di mano in area di un difensore del Limite e Capraia, alla battuta va Sforzi che realizza. Al 16' accorcia le distanze il Limite grazie ad una magistrale punizione di Tassi che manda la palla all'incrocio dei pali, al 21' Tisca per Sforzi è bravo il portiere Bonatti a deviare in angolo, al 24' il neo entrato Iaropoli coglie il palo, al 27' Avdillari per Bucalossi che al volo impegna il portiere del Margine, al 29' conclusione di Corbani para Bonatti con l'aiuto della traversa deviando in angolo, sul conseguente corner arriva la sesta rete per il Margine con Vanni, al 32' ultima rete per i ragazzi di Bartolini con un tiro da dentro l'area di Corbani

CGC Capezzano P.re - Lido di Camaiore 3-1

CGC CAPEZZANO P.RE: Moretti, Cortopassi, Navari Lorenzo, Navari Alessandro, Donati, Benvenuti, Fiocco, Moriconi, Belluomini, Guidi, Saranfi. A disp.: Baldi, Belli, Balduini, Lazzari, Poleschi, Russo, Gazzoli, Romiti, Benedetti. All.: Daniele Del Bianco

LIDO DI CAMAIORE: Sargentini, D'Alessandro, Ceresini, Ragona, Ferrari, Salsedo, Dal Pino, Cocca, Scognamiglio Francesco, Ratti, Baldi. A disp.: Diviccaro, Caprili, Santucci, Lilliu, Grimaudo, Loi, Cancogni, Mazzara. All.: Daniele Del Chiaro

ARBITRO: Giusti di Lucca

RETI: 11' pt. e 32' pt. Guidi (C), 17' pt. Saranfi (C), 23' st. Ratti (L)

Già alla fine del primo tempo, sul risultato di 3 a 0, il CGC Capezzano ha ipotecato il passaggio alle semifinali dove incontrerà mercoledì prossimo l'Aullese.

Fin dai primi minuti è la squadra di Mister Del Bianco a fare la partita e all'11' passa in vantaggio con Guidi che dalla sinistra fa partire un diagonale che supera il portiere Sargentini. Al 17' arriva il raddoppio di Saranfi che devia in rete un cross dalla sinistra, al 21' occasione per il Lido con Ceresini che da ottima posizione calcia alto sopra la traversa, al 30' traversa per il Capezzano con Saranfi e al 32' arriva la terza rete grazie ad un'azione personale di Guidi

In apertura di ripresa capita a Belluomini una nitida occasione da rete, ma il suo tiro fa la "barba" al palo, al 23' il Lido accorcia le distanze con un tiro dai 22 metri di Ratti che coglie leggermente fuori dai pali il portiere.

Il Lido prova a riaprire l'incontro ma il Capezzano chiude ogni spazio e di pericolo non ne corre più.