Sport



Grande attività sportiva al PalaBowling di S. Vito

martedì, 24 settembre 2019, 15:01

Intensa l’attività sportiva sulle piste del PalaBowling Lucca di S. Vito dove è iniziata, la stagione agonistica del team L'Allegra Brigata Lucca che quest'anno avrà il suo appuntamento più importante nei Campionati italiani Special Olimpics che si disputeranno a Varese nel mese di giugno. I ragazzi special olympics allenati da Roberto e Pierfrancesco Franchini, oltre agli allenamenti e gare interne, parteciperanno a svariate competizioni che si terra in tutta Italia.

Inoltre sempre sulle piste lucchesi i bowler del Astroline Lucca della categoria esordienti hanno effettuato la prima delle due prove di singolo dove si è registrata la buonissima prestazione di Federico Stagi che si è piazzato al secondo posto, dietro a Campani dell' Aasd Perle Nere di San Romano Pisa e davanti a Giusti dei Dark Devil di Vada, mentre gli altri componenti del club lucchese navigano nelle posizioni centrali della classifica. La prossima prova ed ultima della stagione si disputerà a San Romano sulle piste del bowling Angelica. Infine da segnalare che in questo fine settimana gli atleti lucchesi dell'Astroline Lucca saranno impegnati a Bologna per i Campionati Assoluti di Singolo di Categoria. I colori lucchesi saranno impegnati a San Lazzaro di Savena, il bowling più grande d'Italia con le sue quaranta piste, nella categoria M3: Sonny Benedetti; nella F3: Roberta D'Elia vice campionessa Italiana nel 2018; in F4: Veronica Baldi e Chiara Nucci, ed in M4: Lorenzo Seriani.