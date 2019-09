Sport



Guglielmo Cicerchia: l’emozione di un campione del mondo

lunedì, 23 settembre 2019, 18:45

di daniela nardi

Guglielmo Cicerchia, classe 1974, agente generale di assicurazioni, è freschissimo del titolo mondiale di fotografia subacquea, categoria grand’angolo con modella, di cui è stato insignito sabato scorso 21 marzo durante i mondiali di fotografia subacquea che si sono svolti a Tenerife.

Un titolo prestigiosissimo, ottenuto da Cicerchia con grande determinazione ed impegno anche tenuto conto che non è un subacqueo né un fotografo di professione.

Da quest’anno poi, per la prima volta, la CMAS (confederazione mondiale di attività subacquea) non assegna più il titolo mondiale assoluto come campione del mondo, ma proclama un primo, secondo e terzo classificati per ogni categoria.

Inoltre la Fedas, la federazione spagnola di attività subacquea del paese che ospitava i mondiali, assegnava un titolo in base alla somma di punteggio complessivo ottenuto dai singoli e dalle squadre durante le gare.

Ebbene, Cicerchia ha vinto tutto: è infatti risultato essere il primo nella sua categoria di grand’angolo con modella e anche per somma di punteggio è risultato il miglior fotografo e la squadra italiana è risultata la miglior squadra di questi mondiali.

Cicerchia racconta in anteprima alla Gazzetta di Lucca le sue emozioni, mantenendo il tono pacato e gentile che lo caratterizza, quasi imbarazzato e stupito di fronte alle domande che gli vengono poste, come se non si capacitasse dell’interesse e dell’orgoglio suscitati in città.

Come ci si sente ad essere un campione del mondo?

Per me è un sogno che si avvera, che desideravo dopo tanti anni di impegno. Il mio obiettivo nel continuare a gareggiare era infatti poter avere accesso a gare internazionali. Credo di aver ampiamente superato ogni più rosea aspettativa.

Cosa ha provato al momento della proclamazione e della premiazione?

Incredulità e felicità pura, con moltissima suspence perché la mia categoria è stata l’ultima premiata e le medaglie venivano assegnate dal terzo al primo classificato, è stata un’attesa lunghissima, infinita.

Pensava di farcela o ci sono stati momenti in cui ha creduto che ottenere l’oro sarebbe stato troppo difficile?

Prima di partire ero convinto di ottenere la tanto desiderata medaglia d’oro, quanto meno speravo di riuscire. Durante gli allenamenti questa convinzione è andata un po’ scemando e sono stato assalito dai dubbi.

È stata dura la preparazione? Come si sono svolti gli allenamenti?

La preparazione è stata durissima, molto diversa da quella delle gare sostenute in passato. Siamo andati a Tenerife due settimane prima della gara ed ogni giorno facevamo due immersioni al giorno scattando foto che poi venivano esaminate dal commissario tecnico (Michele Davino) e dal direttore di settore (Mario Genovesi) che erano con noi. Quindi ogni sera facevamo delle riunioni in cui sia il commissario che il direttore commentavano criticamente le fotografie scattate durante le prove, per mostrarci i margini di miglioramento o eventuali imperfezioni od errori. Inoltre dovevamo stare attenti all’alimentazione, dovevamo mantenere sempre una concentrazione elevata.

Come si sono svolte le gare?

Le gare si sono svolte nell’arco di tre giorni, il primo dei quali di prove ufficiali in cui è stata effettuata una vera e propria simulazione con le immersioni e gli scatti. Quindi ci sono stati due giorni di gare in cui le immersioni avvenivano due volte al giorno e si scattava per circa un’ora e mezza durante ogni sessione.

C’è qualcuno che ha contribuito al suo successo, che sente di voler ringraziare?

La mia famiglia, che mi ha sostenuto e supportato dandomi la forza per andare avanti, gli amici che hanno fatto il tifo per me e quelli che mi hanno prestato parte delle attrezzature che mi servivano per la gara, tra cui anche la ditta Isotecnic di Elisa Isotta che mi ha prestato lo scafandro in cui custodivo la mia macchina fotografica (una Nikon D 7500) durante le immersioni. Infine un ringraziamento ai colleghi che mi hanno permesso di assentarmi per un periodo abbastanza lungo portando avanti l’attività.

Dove custodisce la medaglia d’oro?

Nel mio ufficio insieme agli altri trofei.

Prossimi impegni per il futuro?

Presto dovrò andare a Roma dove sono stato convocato dal Coni per il conferimento di un’onorificenza che viene assegnata ai medagliati internazionali. Tra tre settimane poi ci sarebbero i campionati italiani all’isola d’Elba, a cui mi ero iscritto, ma a cui invece ho deciso di non partecipare per motivi di lavoro, non voglio assentarmi ancora.

C’è un messaggio che vuole lanciare ai giovani che la seguono?

Che i sogni si possono avverare. Seguire le proprie passioni con il duro lavoro, con impegno e dedizione, anche con sacrificio, con serietà, rispettando le regole alla fine paga sempre.