Sport



Il campionato italiano sta tornando ai fasti di un tempo?

giovedì, 12 settembre 2019, 10:59

Correva la stagione 2009-2010 e l’Inter allenata da José Mourinho, all’esito di una cavalcata trionfale, riusciva ad alzare al cielo di Madrid la tanto attesa e desiderata Champions League. Da quel giorno sono passati ormai nove anni, tanta acqua è passata sotto i ponti e tante cose sono cambiate all’interno del nostro movimento calcistico e sebbene la Juventus negli ultimi anni ci sia andata vicina in più di un’occasione, come ricordato anche da Sky Sport, quella dell’Inter rimane l’ultima vittoria europea di un club italiano. Dopo anni difficili, tuttavia, sembra che finalmente le squadre del nostro campionato stiano tornando al livello dei top club europei ed appare evidente come siano diversi i fattori che stanno contribuendo alla rinascita del nostro movimento calcistico.



Il fondamentale ruolo della Juventus e di Cristiano Ronaldo

Un ruolo fondamentale nel rilancio del nostro campionato l’ha giocato senza ombra di dubbio la Juventus. Sono ormai otto anni che i bianconeri dominano in lungo e in largo la Serie A, mettendo in fila record su record e portando sempre più in alto il livello tecnico e tattico del proprio gioco. Soprattutto l’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo, giunto a Torino all’esito di una lunga ed estenuante trattativa condotta dai ds Marotta e Paratici, ha permesso al prodotto Serie A di rilanciarsi, garantendo al nostro movimento un indotto economico notevole, sia in termini di presenze allo stadio che in termini di sponsorizzazioni e di vendita dei diritti televisivi. Le dirette rivali dei bianconeri, Inter e Napoli su tutte, sono state quindi chiamate a trovare le giuste contromisure e pian piano stanno riuscendo ad accorciare il gap che per anni le ha separate dalla Vecchia Signora. Il nostro campionato si sta livellando verso l'altro e se è vero che dopo l’arrivo di Sarri, al 9 di settembre, a quota 1,90, secondo le scommesse Serie A la Juventus è ancora la favorita assoluta per la vittoria dello scudetto, è altrettanto vero che mai la vittoria di Inter e Napoli, rispettivamente a quota 4,00 e 4,50, è stata ritenuta così probabile da parte degli addetti ai lavori.



Gli arrivi dell’ultima sessione di mercato



Sulla scia della “operazione Ronaldo”, nell’ultima sessione di mercato abbiamo assistito ad una serie incredibile di arrivi importanti. Sino fino a qualche anno fa, non avremmo mai potuto immaginare che un tale numero di giocatori di grande esperienza internazionale, sia giovani talenti che campioni affermati, potessero realmente giungere nel nostro campionato. E invece, dapprima la Juventus è riuscita a portare in Italia Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt, poi l’Inter, grazie anche alle entrate derivanti dal rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Nike fino al 2024, è riuscita a garantirsi le prestazioni sportive dei vari Godín, Romelu Lukaku, Valentino Lazaro e Alexis Sánchez, poi ancora il Milan è riuscito a vincere la concorrenza di tanti top club europei portando in rossonero i vari Rafael Leão, Ismaël Bennacer, Rade Krunić, Léo Duarte e Theo Hernández. La tendenza ad acquistare calciatori di livello internazionale, in grado di innalzare sensibilmente il livello qualitativo dell’intero campionato, non è rimasta circoscritta alle prime della classe, ma si è estesa anche a compagini che lottano per conquistare l’accesso alla prossima edizione della Europa League. Su tutte spicca la Fiorentina del nuovo presidente Rocco Commisso che, dopo aver resistito agli assalti di Inter, Napoli e Juventus per Federico Chiesa, è riuscito a portare a Firenze giocatori di primo livello, tra cui emergono i nomi di Kevin-Prince Boateng, Rachid Ghezzal e, soprattutto, Franck Ribéry. L’esterno francese, dopo aver vinto tutto con le maglie del Bayern Monaco e della Nazionale Francese, giunge in Italia alla soglia dei 36 anni con tanta voglia di divertirsi e di far divertire il pubblico Viola, con l’obiettivo di aiutare a crescere i tanti giovani a disposizione di Vincenzo Montella.



È tornata la voglia di puntare sui giovani



Tuttavia, nelle ultime stagioni, a differenza di quanto è accaduto in passato, sempre più squadre stanno decidendo di puntare con decisione su giovani del proprio vivaio, permettendo a questi ultimi di accelerare il loro processo di crescita e di arrivare pronti, sin da subito, a giocare a determinati livelli. Sono diverse le società che hanno adottato questa filosofia che, finalmente, sta iniziando a pagare i dividendi sperati. Investire nei giovani e nei settori giovanili non è un semplice vezzo ma permette a società meno facoltose di realizzare importanti plusvalenze e di investire nuovamente in calciatori di pari o superiore livello. Una società che ha operato molto bene in tal senso è stata senza ombra di dubbio il Cagliari del presidente Giulini che, dopo averne coltivato il talento sin dalle giovanili, ha ceduto Nicolò Barella all’Inter per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Denaro che è stato prontamente investito dalla società per assicurarsi le prestazioni sportive di Giovanni Simeone, Marko Rog, Nahitan Nández e Radja Nainggolan, affidando al mister Rolando Maran una squadra che potrebbe essere una rivelazione anche in ottica Europa League.



Moise Kean, Nicolò Zaniolo, Federico Chiesa, Andrea Pinamonti, Stefano Sensi, Luca Pellegrini, sono tutti giovani che nelle ultime stagioni sono riusciti a mettersi in mostra su palcoscenici importanti e che si candidano a recitare un ruolo da protagonisti anche con la maglia della Nazionale Maggiore. Il lavoro da fare per permettere alle nostre squadre di competere con i club più ricchi d’Europa è ancora tanto ma in queste ultime stagioni abbiamo avuto modo di apprezzare tanti piccoli segnali positivi che ci fanno ben sperare in ottica futura. La strada intrapresa è quella giusta e non ci resta che aspettare e scoprire cosa accadrà nei prossimi anni, con la speranza che il più presto possibile la Serie A possa tornare il campionato più competitivo al mondo.