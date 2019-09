Sport



Il performer Filippo Maria Bologni al centro equitazione La Luna per uno stage di perfezionamento

mercoledì, 18 settembre 2019, 16:10

Il giovane Filippo Marco Bologni, classe 1994, talentuosa promessa del panorama italiano e internazionale del Salto Ostacoli, già vincitore di ben sette Campionati Italiani (Pony, Juniores e Young rider), di numerose Coppe delle Nazioni giovanili, con partecipazioni allo CSIO di Piazza di Siena e alla Longines FEI World Cup di Verona ha pregiato della sua presenza il Centro Equitazione La Luna a.s.d. di Lucca dove ha svolto uno Stage di perfezionamento di Salto Ostacoli.

Primo Stage di Salto Ostacoli in Toscana per il cavaliere di origine emiliana, figlio d’arte di Arnaldo (noto cavaliere olimpionico); nato e cresciuto in mezzo ai cavalli, ha iniziato a gareggiare dall’età di 8 anni e oggi ha il privilegio di montare a cavallo con i colori dell’Arma dei Carabinieri.

Lo Stage, organizzato a cura del Centro Equitazione La Lunaa.s.d. e sponsorizzato dalla Ditta Grassini Impianti s.r.l. di Pisa, ha visto la presenza di ben una quindicina tra Cavalieri e Amazzoni provenienti da varie parti della Toscana, che sono stati divisi in varie sezioni di lavoro a seconda del loro grado di preparazione.

Lo stage è un momento importante per contribuire alla propria formazione equestre e si rivolge sia a chi voglia perfezionare la propria tecnica e il proprio assetto sia alla corretta preparazione sportiva del proprio cavallo. E’ stato possibile partecipare sia con cavalli di proprietà sia usufruendo di idonei cavalli messi a disposizione dalla scuderia

Filippo ha valutato il livello sportivo sia dei cavalieri che dei loro destrieri, per poi intervenire individualmente su ognuno con consigli tecnici e pratici al fine di migliorare le loro performance nella disciplina del Salto Ostacoli in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Numerosi gli apprezzamenti da parte di tutti gli allievi per il lavoro svolto e per gli insegnamenti impartiti da questo Istruttore d’Eccezione che hanno contribuito ad arricchire le loro competenze in materia di tecnica equestre con esercizi pratici in campo.

Al termine della giornata è stato consegnato a ogni allievo, dalle mani di Filippo Bologni, affiancato dall’istruttrice referente del centro Alessandra Deverio, l’attestato di partecipazione allo Stage.

Il prossimo appuntamento a Lucca con Filippo è in programma per la prossima primavera, si tratterà ancora di uno Stage di Salto Ostacoli di approfondimento e miglioramento del livello equestre dei partecipanti, sarà di nuovo organizzato da A. Deverio ed effettuato presso la sede di Lucca del Centro Equitazione La Luna a.s.d., in Via Terrazza Petroni 877; il cavaliere performer si fermerà questa volta per un paio di giorni, in modo da avere il tempo per visitare la nostra splendida città e fare un Tour del Centro Storico in carrozza con Marika Iavarone e il suo Lucier.