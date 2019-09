Sport



Incas Caffè Tennis Tavolo Lucca possibile outsider del prossimo campionato di C1

lunedì, 16 settembre 2019, 19:02

di Valter Nieri

Quando spirito combattivo e tecnica si uniscono per accrescere il livello dopo l'ondata di entusiasmo culminata alla fine della passata stagione con la promozione in C1 Nazionale.

Inserita nel raggruppamento toscano girone I la Incas Caffè Tennis Tavolo Lucca si distingue per organizzazione, ma anche per valore assoluto della sua prima squadra formata da piccoli campioni in fase di sviluppo e di crescita, che gettano le basi per un futuro roseo.

Guidati da un allenatore navigato come Nicola Di Fiore, ex giocatore di A2 arrivato ad occupare il 5.o posto nel Best Ranking nazionale, si apprestano a recitare una parte di primo piano da neo promossi, come outsider alle favorite Carrara e Firenze.

Di Fiore trasmette ai suoi ragazzi una mentalità costruttiva ribadendo spesso quello che vuole da loro,impostando gli allenamenti che incidono non soltanto sull'aspetto professionale ma anche su quello personale come del resto impone lo sport del tennis da tavolo che si gioca a livello singolo ed a volte in doppio.

All'interno del gruppo c'è un atleta, il capitano Emanuele Vasta di 21 anni, che sta bruciando i tempi dell'attesa ed occupa alla sua giovane età il 66.o posto nel ranking nazionale, non male per un giocatore che si appresta a disputare il campionato di C1. Una delle forze di questa squadra lucchese è il suo presidente Claudio Frediani che riesce a gestire la squadra essendosi contornato del contributo di sponsor radicati nel territorio, che con il suo entusiasmo e la sua passione, infonde a tutto l'ambiente, ma, soprattutto, alle sue squadre coraggio, autostima e sicurezza in un Palaincas dotato di 6 tavoli professionali omologati nella superficie e negli spazi sufficienti per i movimenti dei giocatori, con un impianto di illuminazione uniformemente distribuito con 500 lux per ogni tavolo.

La neo promossa Incas Caffè non si pone limiti ed alle spalle ha una società in crescita collocata in una città come Lucca che ha sempre amato il Tennis Tavolo ed un presidente che, essendo un impiegato statale in pensione, si dedica con tanto tempo a disposizione,ma anche con cura e professionalità a questa disciplina sportiva olimpica con la speranza di lanciare alcuni dei suoi giovani ai vertici di questo sport.

Ottantuno sono i tesserati suddivisi nelle varie squadre. La prima squadra di C1 Nazionale è composta da Emanuele Vasta, dal fiorentino Josè Ringressi e da altri due giovani lucchesi: Luca Gherardi (20)e Marco Carnicelli (19). Promette bene anche la squadra femminile iscritta alla C regionale, formata da Diletta Demi (capitano, 23 anni), Sara Bortoli (23), Alessia Ramacciotti (17) ed Elena Mori (16).

La società è presente anche nei campionati C2 regionale con due squadre, D1 con due squadre, D2 con tre squadre e D3 con due squadre. Anche nel settore paralimpico occupa uno spazio grazie al ventunenne Luca Cotrozzi, recentemente giunto alle fasi nazionali e che darebbe del filo da torcere anche ai normodotati. Fra i più giovani un altro atleta promettente è Oliver Minkowski, 10 anni, veloce nei movimenti per aprire di diritto e in top spin.

Diversi gli stage promossi dalla società del presidente Frediani che hanno avuto adesioni da varie zone della Toscana, che rappresentano anche una promozione alla disciplina sportiva ed una aggregazione per conoscersi ed alimentare la propria passione. Stage molto apprezzati anche dai dirigenti federali della FITET, come l'ultimo organizzato nell'ultima settimana di agosto, in vista del campionato, al Foro Boario di Lucca.

IL 5 OTTOBRE ESORDIO AL PALAINCAS DELL'ACQUACALDA

Nella splendida struttura del Palaincas all'Acquacalda l'esordio stagionale sabato 5 ottobre, quando alle ore 16 avrà inizio il campionato di C1 girone I. Vasta e compagni sono attesi alla prima sfida contro l'ASD Bernini Livorno. Prima trasferta la settimana successiva, sempre di sabato e sempre alle ore 16, a Pisa contro l'ASD TT ACSI Pisa A. Tutti derby accesi da una sana rivalità e la squadra lucchese viene vista da tutti i pretendenti al successo con un certo timore e rispetto per la sua giovane età ma anche per la sua qualità. L'epilogo di un campionato formato da 8 squadre è fissato per il 10 maggio con Lucca impegnata nella trasferta di Forte dei Marmi.

CAFFE' INCAS TENNIS TAVOLO LUCCAQUESTO IL QUADRO DIRIGENZIALE

Presidente: Claudio Frediani; Vice Presidente:Raimondo Giorgetti; Segretario:Roberto Fiaschi; Consigliere Istruttore: Paolo Casini.