La Ginnastica Ritmica Lucca festeggia in Piazza Napoleone

venerdì, 6 settembre 2019, 13:04

Sono Tau Calcio, Margine Coperta, Pistoiese e Pontedera i quattro team che si sono piazzati alla testa dei propri gironi e che scenderanno in campo domani, sabato 7 settembre, per i quarti di finale del 25^ Trofeo Memorial Antonio Cordischi

venerdì, 6 settembre 2019, 12:49

Giovanissimi: netto successo per la squadra di Alessio Miliani contro lo Sporting San Donato, mentre i bianconeri soffrono ma vincono contro l'Academy Porcari

venerdì, 6 settembre 2019, 10:15

Dopo le prime conferme (e le prime sorprese) del cronoprologo... sabato (7 settembre) è la volta della prima frazione: una tappa in linea di 133 km e 600 metri, da Segromigno in Piano alla stessa località molto cara a Michela passando per Porcari; il tutto in provincia di Lucca

venerdì, 6 settembre 2019, 09:41

Chucky Jeffery è atterrata ieri all'aeroporto di Pisa. Con l'arrivo del playmaker statunitense si completa il roster a disposizione di coach Francesco Iurlaro. Oggi la giocatrice dovrebbe svolgere il primo allenamento insieme alle compagne

venerdì, 6 settembre 2019, 09:06

Al Palatagliate, il Bc Lucca sfiderà in una amichevole l'Use Empoli, squadra forte e navigata, è da qualche anno in Serie B, e in questi anni sono sempre riusciti a veleggiare nei piani alti della classifica, a Lucca si presenteranno con un roster decisamente giovane con una media di poco...

venerdì, 6 settembre 2019, 08:50

Lombardi è coadiuvato da un pool di tecnici delle altre discipline marziali, per una vasta gamma di qualificate proposte: oltre al karate, affidato al maestro Lombardi e a i suoi collaboratori, alla Samurai si svolgono corsi di judo, kick boxing, kung fu, M.M.A, wingtzung , iaido, jeet kune do e...