La Pantera Lucchese ruggisce e si aggiudica il 1° Memorial Tognocchi

lunedì, 23 settembre 2019, 10:47

di Valter Nieri

In un Palamartini gremito di spettatori come nelle grandi occasioni, la Pantera Lucchese cala il suo biglietto da visita con buoni presagi in vista del prossimo campionato di serie C, aggiudicandosi il 1.o Memorial Alberto Tognocchi, accompagnata dall'entusiasmo dei suoi tifosi.

Il pubblico lucchese si muove in maniera massiccia quando crede nella sua squadra in qualsiasi sport si tratti: calcio, basket o pallavolo femminile. La febbre da Pantera è tornata più forte che mai: fisicità, tecnica e convinzione fanno già parte del DNA di questa squadra plasmata da coach Bigicchi in appena un mese di preparazione.

Dopo aver sconfitto l'UPV Buggiano 2-1, in finale ha avuto la meglio anche dell'ASD Grosseto Volley School, liquidandolo con un perentorio 2-0 alla meglio dei tre set, dai più accreditato come favorito del girone B di serie C cui fa parte anche la squadra biancoazzurra.

1.a SEMIFINALE

PANTERA LUCCHESE-UPV BUGGIANO 2-1(30-12;25-20;24-26)

TABELLINO

Pantera Lucchese: Dora Granucci, Caterina Bini (L), Elena Davini(L), Federica Piegaia 9, Livia Bartoli 3, Cristina Dovichi (K)13, Alessia Bramante 3, Martina Frulletti, Dania Torriani 9, Margherita Farella 2,Teresa Farsetti 2, Sara Barberini 10. Allenatore Alessandro Bigicchi.

UPV Buggiano: Rita Falseni(K)5,Caterina Grosso 4,Alessia Frediani 5,Carlotta Pastorelli 5,Martina Maccioni 2,Martina Legnini 10,Chiara Maggiani(L),Irene Mostardini(L),Ilaria Fenili 11,Francesca D'Annibale 6,Vanessa Pollacchi 2,Giulia Burchietti 2,Martina Goretti 2.Allenatore:Francesco Pieri.

2.a SEMIFINALE

ASD GROSSETO - PIEVE A NIEVOLE 3-0.

FINALE 3.o e 4.o posto

UPV BUGGIANO-PIEVE A NIEVOLE 2-0

FINALE 1.o e 2.o posto

PANTERA LUCCHESE-ASD GROSSETO VOLLEY SCHOOL 2-1 (20-25;25-20;25-17)

TABELLINO

Pantera Lucchese: Cristina Dovichi (K)10,Caterina Bini(L),Livia Bartoli 4,Alessia Bramante 7,Margherita Farella,Elena Davini(L),Teresa Farsetti11,Dora Granucci,Federica Piegaia 4,Martina Frulletti,Dania Torriani(5),Sara Barberini 11.Allenatore:Alessandro Bigicchi.

A.S.D. Grosseto Volley School: Greta Antignani,Laura Cherubini,Sara Crecchi 2,Sara Donnini 8,Federica Fabbri 4,Carolina Marini 2,Carolina Pacube De Leo 16,Guia Patterlini,Laura Santerini,Gioia Spagnoli 7,Alessia Vaccaro 1,Ilaria Volpi 5.Allenatore:Luigi Salvatore Ferraro. 1.o Arbitro: Giada Alessandra Fiori.2.o Arbitro: Stefano Torriani.

IN MEMORIA DI ALBERTO TOGNOCCHI

Un torneo quadrangolare per ricordare il coach garfagnino Alberto Tognocchi scomparso l'11 luglio al termine di una lunga malattia. Prima di morire volle caricare la Lucchese con quella sua ostinazione alla vittoria che aveva dentro di sé. Erano presenti anche i familiari, dalla moglie Ilaria Corsinovi ai figli Sara e Marco che con forte emozione sono intervenuti per ricordare il familiare scomparso prima di procedere a consegnare i premi.

PANTERA LUCCHESE-UPV BUGGIANO

Il primo incontro in programma era fra Pantera Lucchese e L'UPV Buggiano in un primo set equilibrato e all'inizio vogliose ma anche confusionarie. In larghi tratti erano le ospiti a fare la partita dando la sensazione di chiudere la prima frazione a loro favore.Un ace in battuta di Legnini portava Buggiano ad un punto dal set 23-24 dopo aver pareggiato.

La Dovichi non ci stava trascinando la squadra con una ritrovata fiducia nel ricevere e nello schiacciare a terra due punti decisivi riportando in vantaggio la Pantera per 25-24.

Da posto 4 replicava Farseni che successivamente sbagliava la battuta e poi di nuovo metteva a segno il punto del pareggio 26-26.Si procedeva in perfetto equilibrio fino ad una invenzione di Livia Bartoli che pennellava la palla break che decideva il set messa a segno dalla perfetta coordinazione di Alessia Bramante per il 30-28.

Il secondo set è stato quasi sempre condotto dalla squadra di casa ma c'è stato il pericoloso recupero del Buggiano che si è riportato in parità sul 20-20 prima di schiantare sul finale cedendo alla superiorità della Lucchese,alla genialità di Livia Bartoli ed alla vena realizzativa di Cristina Dovichi,capitano di serata ma probabilmente lo sarà anche in campionato, per 25-20.Coach Bigicchi ha lavorato tanto per avere risposte importanti dalla sua squadra. Alcuni problemi,come è naturale che sia,restano ma questi tornei pre-campionato servono per affrettare ed accelerare i fisiologici tempi necessari per trovare l'amalgama ai sincronismi di gioco. A risultato acquisito si è assistito ad un terzo set accademico dove i coach delle due squadre hanno dato spazio a tutte le loro forze in panchina impiegando tutte le atlete a disposizione. Un set vinto da Buggiano per 24-26. Fra le ospiti da segnalare una buona prestazione di Francesca D'Annibale all'esordio dopo aver giocato la scorsa stagione nella Toscanagarden Nottolini in serie D.

PANTERA LUCCHESE-ASD GROSSETO VOLLEY SCHOOL

La finale preannunciata fra Pantera Lucchese e Grosseto è anche un anticipo di una rivalità che si preannuncia bollente in campionato fra due candidate al salto di categoria. Il primo set è stato vinto dalle ospiti per 20-25. Un set difficile per le ragazze di Bigicchi che non sono riuscite a contenere gli attacchi della brasiliana Carolina Pacube De Leo, un martello dall'ottima coordinazione, dalla grande tecnica, alla quale unisce velocità e potenza. Anche i suoi spostamenti a sinistra per la pipe hanno messo in difficoltà il muro di Barberini e Bramante.

Poi la Pantera ha prodotto il massimo sforzo trascinata da una Cristina Dovichi già in splendida forma onnipresente in difesa ed attacco, facendo intravedere tutti i suoi numeri di repertorio. Due set condotti sempre in vantaggio e chiusi a proprio favore rispettivamente 25-20 e 25-17. Nelle due partite si sono alternati i due liberi Elena Davini e Caterina Bini con quest'ultima che a soli 17 anni è stata la sorpresa del torneo, tempestiva in difesa e precisa nel palleggio. Bigicchi dopo vari esperimenti in allenamento ha trovato l'opposto in campionato in Sara Barberini.

La ventenne ex Flora Buggiano è stata attenta a farsi trovare pronta e abile a mettere palla a terra. In attacco Cristina Dovichi ha confermato grinta, precisione e carattere e proprio nei momenti di difficoltà della squadra ha saputo reagire con un gioco brillante,grandi recuperi e grandi attacchi. Dania Torriani è stata incisiva a rete e nel muro. Teresa Farsetti si è resa artefice di buoni recuperi in bagher ed ha impresso forza alle schiacciate grazie allo slancio in elevazione.Alessia Bramante al centro ha messo con classe in difficoltà le avversarie grazie alla sua intelligenza e furbizia.

Federica Piegaia si è messa al servizio della squadra con la consueta umiltà ed è stata protagonista di una buona prova,di carattere e concentrazione aiutata da una intesa già in buona sintonia con la regista Livia Bartoli. Non disponibile per infortunio Arianna De Cicco,comunque in tribuna ad assistere all'incontro,che martedi in allenamento è stata vittima di una distorsione al ginocchio e starà ferma per un mese. Fra gli spettatori Ilaria Rosellini,una delle schiacciatrici della gloriosa Pantera degli anni 70-80, quando arrivò a scalare le categorie fino a giocare in A2, unica squadra ad esserci riuscita in provincia di Lucca.