La Pro Cycling Team Fanini verso il finale di stagione

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:22

Ultimo scorcio di stagione per la Pro Cycling Team Fanini.

La formazione lucchese del direttore generale Manuel Fanini si sta preparando per le gare che chiuderanno la stagione; le ultime fatiche sono in programma domenica prossima a Santo Stefano Magra (La Spezia) e poi al Giro dell'Emilia e al Gran Premio Beghelli nei dintorni di Bologna nel primo weekend di ottobre.

Intanto la squadra è reduce da una serie di prove piene di alti e bassi.

Al Giro della Toscana, per esempio, ci si attendeva di più e invece le soddisfazioni sono state minime: "in effetti sulle strade di casa – ha sottolineato lo stesso Manuel Fanini – ci tenevamo a far bella figura ma, salvo rare eccezioni, non ci siamo riusciti. Forse è stata proprio la grande voglia di metterci in evidenza a giocare un brutto scherzo".

Fatto sta che, a parte il platonico premio della combattività in una tappa (ad aggiudicarselo è stata la 20enne Leonora Geppi) le ragazze hanno trovato fatica a correre da protagoniste.

Meglio è andata la corsa successiva, a Sarcedo di Vicenza, dove nel "Memorial Valeria Cappellotto" sono state diverse le atlete del team lucchese a dare battaglia. Alla fine è stata la parmense Sofia Barbieri (21 anni) a raccogliere un onorevole nono posto.

"In effetti in Veneto – ha aggiunto Fanini – le ragazze hanno cambiato registro riuscendo a farsi vedere dal primo all'ultimo km. Speriamo di terminare l'anno nel migliore dei modi".