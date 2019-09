Sport



La Virtus presenta i corsi comunali di atletica leggera 2019-2020

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:52

Un’opportunità unica per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni: fare sport in un polo d’eccellenza, guidati da istruttori qualificati. Sono partite in questi giorni le iscrizioni ai Corsi Comunali di Atletica Leggera organizzati dalla Virtus Lucca al Campo Coni e nella nuova palestra al coperto.

La Virtus organizza i corsi di avvicinamento all’atletica da oltre quarant’anni. Un modo per dare l’opportunità a tutti i giovani di fare sport (a prezzi agevolati per le famiglie) e di avvicinarsi alle varie discipline che compongono l’atletica leggera. Semplicemente per divertirsi e stare bene, oppure per avviarsi gradualmente alla pratica agonistica.

Per venire incontro alle richieste e alle necessità delle famiglie, la società bianconceleste ha reso l’offerta ancora più vasta, suddividendo i corsi in varie fasce d’età, con la possibilità di scegliere tra opzioni giorni/orari.

I corsi della categoria Esordienti, per i nati dal 2009 al settembre 2014, si svolgono il lunedì e giovedì dalle 17 alle 18 oppure dalle 18 alle 19. L’altra opzione prevede l’appuntamento il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18 oppure dalle 18 alle 19. I corsi Ragazzi/e, per i nati nel 2007 e 2008, si tengono il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19:30. Cadetti e Allievi, dal 2001 al 2006, si allenano il mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 19:30

I corsi inizieranno il 30 settembre e termineranno a fine giugno (tranne gli Esordienti che concluderanno l’attività il 29 maggio 2020).

Per iscrizioni e informazioni è possibile recarsi al Campo Coni tutti i giorni dalle 17 alle 18:30 oppure chiamare il numero di telefono 331.2718305; dettagli e informazione sui costi sono disponibili sul sito della società www.virtuslucca.it