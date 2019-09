Sport



L'Efes è la seconda finalista del Lovari

venerdì, 6 settembre 2019, 22:22

di andrea cosimini

REYER VENEZIA 66

ANADOLUS EFES SPORT CLUB 71

(Parziali: 21-24; 41-38; 56-62)

Venezia: Berdini ne, Udanoh ne, Stone, Bramos 5, Tonut 18, Daye 9, De Nicolao 7, Chappell 7, Vidmar 6, Pellegrino, Watt 14. All. De Raffaele

Efes: Saybir 6, Rebic 3, Kurtuldum 1, Ilyasoglu 2, Sezgun, Bas ne, Pleiss 16, Anderson 8, Peters 9, Dunston 12, Simon 14. All. Ataman

Arbitri: Martolini A., Baldini L. e Capotrto G.

Note: uscito per 5 falli Daye a 33'59''

E' l'Anadolus Efes Sport Club a conquistare la seconda sifda del Trofeo Lovari di Lucca. I ragazzi di coach Ataman si sono imposti sull'Umana Reyer Venezia dopo una sfida combattutissima. Protagonisti della partita Tonut, da una parte, e Pleiss, dall'altra.

Nel primo quarto Venezia si è affidata al talento offensivo di Tonut (13 punti nel primo tempo) che in attacco ha saputo anche servire bene il pallone per i compagni. L'Efes ha comunque chiuso avanti di 3 con una rimonta nel finale. Nel secondo periodo la partita si è mantenuta in sostanziale equilibrio. Gli oro-granata sono riusciti però a ribaltare il punteggio a proprio favore, 41-38, con un canestro del solito Tonut a fil di sirena. Una brutta ripartenza nel terzo quarto (0-7) dei veneziani ha poi indirizzato la partita verso l'Efes che ha cavalcato soprattutto la presenza di Pleiss dentro l'area.

In campo la formazione campione d'Italia, l'Umana Reyer Venezia, reduce dalla storica impresa-scudetto contro la Dinamo Sassari, e l'Efes di Istanbul, vice-campione di Eurolega (massima competizione europea), dopo la finale persa contro il Cska Mosca.

I due allenatori della partita, Walter De Raffaele e Ergin Haul Ataman, come i colleghi della semifinale precedente, sono stati chiamati a centro campo, poco prima della palla a due, per ricevere il riconoscimento di "socio onorario" degli Amici della Pallacanestro Lucca.

Cronaca. L'Efes parte forte, ma la difesa veneziana si fa subito sentire. L'inizio è frizzante. Gli ospiti cavalcano il loro lungo, Pleiss, che sotto le plance manda a segno 7 punti sui primi 9 di squadra. De Raffaelle però punta, fin dalla palla a due, sull'energia e sull'atletismo del duo Tonut-De Nicolao. Venezia subisce dentro l'area, ma corre bene in contropiede. Il coach della formazione veneta mette in campo il suo pupillo, Austin Daye, ex giocatore Nba. Un'azione spettacolare di Chappell, che in contropiede passa a due mani dietro la testa per un appoggio facile di Tonut, corona il parziale dei veneziani (21-17). Negli ultimi minuti però l'Efes ribalta il punteggio e chiude avanti di 3 il quarto (21-24).

I turchi provano ad alzare la fisicità nel secondo periodo. Venezia regge bene, comunque, e riequilibra il punteggio (29-29). Coach Ataman mette in campo una delle vecchie conoscenze del nostro campionato, Krunslav Simon, ex Milano. Proprio Simon piazza la tripla (marchio di fabbrica) del +3. Dall'altra parte però l'Efes non riesce a contenere la classe di Daye che, in fade-away, tira sulla testa agli avversari. La gara si mantiene in equilibrio senza che una delle due formazioni riesca ad imporre il suo gioco sull'altra. Il primo tempo si conclude con un canestro di Tonut sulla sirena che vale il +3 (41-38).

Nella ripresa l'Efes scende in campo più determinato e mette a segno un parziale di 7-0 e ribalta l'inerzia del match (41-45). Coach De Raffaele, visto l'atteggiamento dei suoi, decide di fermare la partita per scuotere i suoi. Simon spara la tripla del +8 (43-51), ma Austin Daye mette una toppa dall'altra parte ripagando con la solita moneta. Tonut prova a farsi carico dei suoi in attacco, portandoli sul -3, ma l'Efes prova a scappare di nuovo sul 50-57 grazie ai centimetri di Pleiss. Daye segna il piazzato del -6 (56-62) e il quarto si chiude con un tiro sulla sirena che non trova nemmeno il ferro per i turchi.

Il quarto quarto si apre con un gioco da tre punti di Tonut. Per Walter De Raffaele arriva però la brutta notizia del quinto fallo commesso da Daye che lo costringe a lasciare in anticipo il campo con ancora 6'01'' da giocare. Chappell piazza una pesante tripla, che vale il -4 (60-64), e per coach Ataman è tempo di richiamare in panchina la sua squadra. L'Efes riprende però colore nel finale e, grazie ad un paio di giocate, si assicura la vittoria: 66-71.

A questo punto, l'Efes si giocherà la finale per il primo e secondo posto del torneo domani, alle 21, contro l'Olimpia Milano, mentre Venezia dovrà accontentarsi di disputare, sempre domani (alle 18.30), la "finalina" per il terzo e quarto posto contro l'Olympiacos.

Foto di Simone Pierotti