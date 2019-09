Sport



Luca Panzani pronto alla sfida di Pistoia in cerca del tris di successi nel trofeo Renault

lunedì, 30 settembre 2019, 09:51

E' pronto alla terza sfida stagionale del Trofeo Renault Clio R3, Luca Panzani, che questo fine settimana sarà al via del 40° Rally città di Pistoia, ultimo atto del Trofeo rally di VI Zona e penultima gara "preliminare" del monomarca transalpino, prima del gran finale di Como a fine ottobre.

Dopo aver "chiuso per ferie", a luglio, a Lucca firmando la quinta posizione assoluta, primo tra le due ruote motrici e primo anche nel Trofeo Renault Panzani, tornerà al volante della Clio R3C di Pavel Group insieme a Federico Grilli, ovviamente come portacolori di Jolly Racing Team andando alla ricerca del tris, utile molla per andare carico e motivato sul lago di Como per cercare la conquista dell'ennesimo trofeo della Casa "della losanga", cui è particolarmente legato, perché è stato con le sue macchine che si è lanciato nel 2014 sulla ribalta nazionale.

Sono otto anni, che Panzani e Grilli non partecipano alla gara di Pistoia, l'ultima volta fu nel 2011, coincisa con la vittoria in classe N1 con la MG ZR 105.

Nella classifica provvisoria del monomarca francese, invece, dopo la gara di Lucca, Panzani e Grilli sono al secondo posto con 67,3 punti, dodici in meno del leader Fanucchi, che ha all'attivo una gara in più, quella del Ciocco a marzo scorso.

"Ferie... troppo lunghe - interviene Panzani -, ci voleva una gara, magari anche due, nel mezzo, per arrivare a Pistoia belli allenati e con ritmo. Ma cercheremo ugualmente di scaldarci subito, per far bene e per portare in bacheca un nuovo alloro, soprattutto per gratificare tutti coloro che ci danno sostegno in questo progetto. Non partecipo a Pistoia dal 2011, proprio con al fianco Federico Grilli, quando vincemmo la classe N1 con la nostra MG. Speriamo di... "ricordarsi" di quel successo per far bene stavolta, certamente gli avversari non mancheranno".