Sport



Luna Carocci prepara la finale di supercoppa francese contro il Saint Raphael

giovedì, 19 settembre 2019, 09:37

di Valter Nieri

Luna Carocci vuole cercare di sfruttare al meglio il miglior periodo della sua carriera allungando il più possibile i momenti di gioia. Il 27 settembre al Palavittorie con il suo Cannes sarà sul parquet nella finale unica della Supercoppa di Francia contro Saint Raphael. La sua squadra dopo aver vinto lo scudetto francese punta ad un fantastico bis contro la vincente della Coppa di Francia.

Un trofeo che comunque vada rimarrà in una perla della Costa Azzurra. La fatica ha aperto la strada alla campionessa di Antraccoli che continua tenacemente a rappresentare il volley lucchese a livello internazionale e siccome l'appetito viene mangiando fra i tanti record che è riuscita a concretizzare nelle ultime stagioni ne ha un altro in prospettiva: quello di calare il tris oltr'Alpe dopo aver conquistato l'ambito trofeo in Italia nel 2014 con i colori della Rebecchi Nordmeccanica Piacenza e in Germania nel 2017 con lo Schweriner.

Fresca di laurea in scienze della comunicazione ad Urbino, il libero lucchese ha raggiunto la punta di un iceberg di gioia vincendo nelle ultime stagioni lo scudetto in Germania con lo Schweriner ed in Francia con l'R.C.Cannes.

Appena il tempo di concedersi come regalo di laurea una vacanza fra l'arte ed il mare di Napoli, per poi tornare a lavorare sodo e preparare al meglio l'ennesima finale per poi inoltrarsi di nuovo in campionato e cercare di difendere il titolo. Una Carocci che a 31 anni ha grinta da vendere e diventa quindi insaziabile dopo aver assaporato i primi ma importanti successi ed ha tutto vicino in calendario: Supercoppa ed inizio di campionato il 4 ottobre in casa contro il Venelles.

Quella ragazzina che a 15 anni andò via di casa congedandosi dalla Pantera Lucca per inseguire i successi che ha sognato fin da bambina,ne ha fatta di strada... Per arrivare dov'è la sua è stata una vita fatta di rinunce e di grandi sacrifici. Sempre lontana da casa e dagli affetti familiari,anni di duro lavoro, di sudore e lacrime,ma ripagati sperimentando sulla sua pelle cosa voglia dire la grande squadra e il professionismo, superando i dubbi, le paure e le perplessità per arrivare al successo da globetrotter del volley.

Le sue esperienze internazionali al Baku in Azerbaijan e al CSM Bucarest in Romania l' hanno sicuramente aiutata a maturare e crescere più velocemente ed anche se lei non lo dice ha soltanto avuto la sfortuna di avere la stessa età di Monica De Gennaro, altrimenti avrebbe meritato di essere tutt'ora nel giro azzurro della strabiliante Italvolley di Mazzanti che in questo mese ha conquistato il bronzo ai campionati europei ed acquisito il pass per Tokio 2020.

La globetrotter di Antraccoli è stata negli anni il libero di sestetti stellari, giocando a fianco di pallavoliste fenomenali, ma a mente quieta può raccontarci uno dei suoi momenti migliori?

"Ce ne sono diversi - sottolinea - ma se devo citarne uno che mi viene in mente in questo momento, direi l'anno 2014 quando vinsi la Supercoppa Italiana con la Rebecchi Piacenza. Fu per me un momento di grande felicità anche perché mi riscattai da uno stop forzato e spero rimanga fine a se stesso di quasi due mesi dovuto ad una fastidiosa infezione cutanea che mi fece gonfiare un ginocchio impedendomi di camminare. Sono stata probabilmente punta da un insetto della cui specie probabilmente ero allergica. Quindi il mio riscatto con quella vittoria e poi fu un piacere giocare a fianco di Manuela Leggeri, il capitano dell'unica nazionale italiana femminile campione del mondo nel 2002 a Berlino, uno dei più forti centrali di ogni epoca che vanta, oltre ad aver vinto tutto, 326 presenze in nazionale. Tre anni dopo l'ho rincontrata proprio a Lucca in occasione del Premio Fedeltà allo Sport che entrambe abbiamo ricevuto. Anche per Manuela quella stagione non fu delle migliori in quanto perse suo papà che costituiva il suo più importante punto di riferimento nella vita."

Cosa ammirava del capitano azzurro?

"Intanto ci avvicinammo per le reciproche difficoltà e rimasi affascinata dalla sua classe. Di lei ammiravo anche la concentrazione costante, dal riscaldamento pre-allenamento allo stretching alla fine di esso. Non aveva bisogno di attirare l'attenzione per essere carismatica, dava l'esempio silenziosamente".

Ed ora per Luna la possibilità di impinguare il suo palmares con un altro prestigioso trofeo: lei ,riconfermata dalla Legende, così è chiamato l'RC Cannes, la società vollystica più prestigiosa di Francia, così come sono state riconfermate il centrale e capitano transalpino Kloster, la serba Rankovic e la palleggiatrice Signorile che, assieme a Luna ed al coach Riccardo Marchesi, dà un tocco di italianità alla blasonata formazione.