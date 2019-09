Sport



Matteo Berrettini, dalla finale scudetto di Lucca alla semifinale degli Us Open

giovedì, 5 settembre 2019, 10:13

di michele masotti

Gli eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale permettono alle comunità, oltre che vedere dal vivo campioni di un certo spessore, di usufruire di un risalto mediatico e di creare altri indotti per attività commerciali. Perché lo sport, sempre bene ricordarlo, è una forma di cultura che sì non sarà insegnata e potenziata sui banchi di scuola di dal punto vista etico, ma cge infonde in chi lo pratica, a qualsiasi livello, disciplina, rispetto e spirito di sacrificio dei quali ognuno ne farà tesoro per la vita di tutti i giorni. Lucca ha potuto ammirare lo scorso dicembre, grazie alle Finali scudetto della Serie A1 di tennis, Matteo Berrettini, nuovo crack della racchetta italiana che ieri sera ha sconfitto a Flushing Meadows al tiebreak del quinto set (3-6 6-3- 6-2 3-6 7-6) il veterano francese Gael Monfils e conquistato l’accesso alla semifinale degli Us Open, primo azzurro a riuscirci 42 anni dopo l’attuale capitano della nazionale Corrado Barazzutti.

Le quasi quattro ore di battaglia dell’Arthur Ashe, lo stadio più grande del mondo, sono state un’altalena di emozioni: all’ottimo inizio del tennista transalpino, avanti di un set e di un break, ha fatto da contraltare la risalita di Berrettini che, scrollatasi di dosso la comprensibile emozione di vivere da protagonista il primo quarto di finale slam della sua carriera, ha trovato la sua proverbiale solidità al servizio alla quale il tennista romano ha aggiunto, in questi, nuove armi tattiche come un velenoso rovescio in slice. Il dritto, se è possibile, è ancora di più migliorato nella ricerca di angoli stretti che hanno imbrigliato anche lo straripante atletismo di Monfils. Dopo un passaggio a vuoto nel quarto set, causato dall’astuzia del francese, abile nel portarsi buona parte del pubblico dalla propria parte con quel modo di fare degno di uno showman, l’allievo di Vincenzo Santopadre è “morto e risorto”, tennisticamente parlando, più volte nel corso del quinto e decisivo set. I cinque match point falliti, il primo un doppio fallo figlio della tensione di essere ad un passo dal traguardo, avrebbero potuto abbattere mentalmente chiunque ma Berrettini, uno che ha una grossa facilità di apprendimento, dote rara da trovare nei tennisti della new age, e la capacità di fare tesoro delle esperienze vissute, ha resettato tutto e chiuso i conti con un servizio. D’altronde per un ragazzo che, come da lui stesso ricordato in conferenza stampa, da junior al “Trofeo Bonfiglio” aveva perso cestinando 12 match point quale problemi poteva comportare averne sprecati cinque?

Battute a parte Berrettini, virtualmente numero 13 del mondo e tornato prepotentemente in corsa per accedere alle Finals di Londra, scenderà in campo domani notte contro Rafael Nadal, uno dei capofila di quella stirpe di fenomeni che ha lasciato sin qui le briciole negli Slam alla cosiddetta “next gen” dei vari Zverev, Rublev, Shapovalov, Tsitsipas, Kyrgios e compagnia. Che sia giunta l’ora di interrompere questo tabù? A Matteo, ragazzo disponibile e umile, auguriamo che questo momento anche se, ne siamo certi, sarà soltanto la prima semifinale di un major che vivrà da protagonista assoluto perché braccio, coesione con il team (Santopadre lo segue ormai da dieci anni ann), famiglia e solidità mentale sono da prime posizioni del mondo.

Dal Palatagliate di Lucca, che ospiterà anche le finali dell’edizione 2019 in programma dal 6 all’8 dicembre con possibili presenze di giocatori che calcano i palcoscenici mondiali, è transitato, quindi, un semifinalista degli Us Open e scusate se è poco. Lo sport di alto livello, lo ricorderemo fino alla noia, può essere un supplementare volano per la città. Per questa ragione gli investimenti, sia privati che comunali, in questo settore non devono essere ostacolati bensì incentivati. Aver perso per i suddetti motivi l’occasione di disputare l’Eurolega di basket femminile e vedere lo stadio Porta Elisa inagibile alla Serie D mette addosso una certa malinconia.