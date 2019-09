Sport



Minibasket ai nastri di partenza

mercoledì, 4 settembre 2019, 08:55

Dopo la lunga pausa estiva si torna a parlare di basket, anzi di Minibasket, l'inizio di un lungo viaggio che porterà molti dei bambini partecipanti a calcare nel futuro percorso delle giovanili molti parquet, e per qualcuno un poco più determinato e con po' più di stoffa a calcarne di più importanti.

Il basket è uno degli sport più belli, denso di regole e rispetto degli avversari, ma la pallacanestro non è solo dieci ragazzi un pallone e due canestri, è un percorso denso di emozioni, di determinazione, volontà, impegno, passione, dove si impara ad accettare la sconfitta, dove si impara che non si vince da soli, ma solo se sappiamo mettere il compagno in condizioni di fare canestro, si impara che più che l'io, conta il noi.

Fin dall'inizio con il minibasket oltre che a giocare si imparano le regole della vita, in un percorso formativo e di crescita, che prima gli istruttori e poi i coach trasmetteranno a tutti senza sosta, in ogni seduta di allenamento e in ogni partita.

Il Basketball club Lucca, apre le porte a tutti i bambini di Lucca, gli appuntamenti sono fissati per Lunedi 9 Settembre e Venerdi 13 Settembre, gli istruttori di minibasket vi aspettano al Palazzetto dello sport, dalle 15:00 alle 16:00 per bambini nati nel 2011 – 2012 – 2013 – 2014, mentre dalle 16:00 alle 17:00 per i nati nel 2009 e 2010.