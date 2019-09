Sport : softball



Nuove Pantere, continua il sogno scudetto

sabato, 14 settembre 2019, 00:31

Sabato scorso si sono disputati, nel complesso sportivo "Checchi Calcio", gli ottavi di finale nazionali Under 18 Softball. A questi hanno preso parte anche le Nuove Pantere Lucca che, dopo aver percorso una buona "regular season", hanno avuto accesso a questa importante fase.

Si sarebbe dovuto disputare un triangolare tra Lucca, Macerata e Saronno che avrebbe dovuto eliminare una delle tre squadre. Le cose, però, sono andate diversamente a causa dell'assenza del Macerata che, non presentandosi, è uscita automaticamente dalla competizione. Sono state dunque giocate tre partite per stabilire chi tra le due squadre sarebbe passata alla fase successiva.

Il primo scontro, iniziato alle ore 12:00, ha visto azioni emozionanti e giocate entusiasmanti da parte di entrambe le formazioni. I manager delle Pantere (Claudio Presenti e Alessia Ambrogi) hanno schierato per prima una formazione consolidata con Ferroni (giocatrice militante anche nel campionato della serie A2 con la formazione del Massa-Lucca) a lanciare e una buona difesa alle spalle. Le mazze avversarie, però, si sono fatte valere e qualche errore di troppo ha compromesso l'incontro che è finito 10 a 3 in favore del Saronno.

La seconda partita, durata più di tre ore (insolito per una partita di softball), ha regalato sensazioni ancora più forti. In questo lungo lasso temporale le Nuove Pantere hanno dato prova di una prestazione in attacco da ricordare ma hanno concesso qualche punto di troppo alle avversarie (come era già successo nella gara precedente). Spiccano, tra le fila lucchesi, le performance di Anita Bartoli e della giovane Virginia Marcacci che, nonostante la poca esperienza nel ruolo di lanciatrice, è riuscita a giocare una buona partita in pedana, dimostrando grande coraggio e determinazione. È anche grazie a lei, infatti, che Lucca è riuscita ad ottenere la vittoria, pareggiando quindi il conto di match vinti.

A questo punto la terza gara avrebbe dovuto stabilire chi sarebbe passata per prima e chi per seconda alla fase successiva ma, a causa dell'ora tarda e l'indisponibilità da parte dell'impianto di illuminazione, la partita è stata inizialmente rinviata sul risultato di 5 a 1 in favore della squadra toscana, per poi essere annullata dalla rinuncia del Saronno che si è accontentato di passare per secondo.

Le Nuove Pantere accedono quindi ai quarti di finale nazionali come prime alla fase precedente, continuando, perciò, la scalata verso il sogno dello scudetto.