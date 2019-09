Sport



Ojsolution main sponsor del torneo internazionale Carlo Lovari

giovedì, 5 settembre 2019, 17:42

Il consorzio Outsourcing Job Solution -leader italiano nel settore delle esternalizzazioni dei servizi d'impresa- è il principale sponsor del Trofeo Carlo Lovari di Lucca, il più importante evento “pre-season” del basket italiano, quest'anno reso ancor più significativo dalla ricorrenza dei cento anni di attività cestistica nella bellissima città toscana.

Domani e sabato nel rinnovato impianto del Pala Tagliate si sfideranno tre squadre di Eurolega - l’Olimpia Milano, l’Anadolu Efes di Istambul (Turchia) e Olympiakos di Pireo (Grecia)- e la formazione Campione d'Italia in carica, la Reyer Venezia, in una attesissima competizione organizzata dall'Associazione Amici della Pallacanestro Lucca - Luca Del Bono Onlus che ha come scopo il sostegno allo sviluppo dell'impiantistica sportiva e la promozione di questo bellissimo sport fra le nuove generazioni, anche attraverso il concreto supporto all'inserimento nell'attività agonistica dei giovani più disagiati: sono le finalità che hanno motivato Ojsolution nella scelta di sostenere l'iniziativa. Proprio grazie ai fondi raccolti l'anno scorso al Torneo Lovari al Pala Tagliate si è potuto rifare il parquet, rendendo così possibile lo svolgimento di incontri di altissimo livello come quelli ai quali potrà assistere il pubblico nelle giornate di domani e dopodomani.

“La promozione dello sport come veicolo di integrazione e di crescita personale - ha dichiarato il presidente di Ojsolution Mario Burlò- è sempre stata una “mission” per il nostro consorzio, che, occupandosi soprattutto di risorse umane, mette al centro la persona e il suo percorso di crescita. Come diceva il campione Bill Russell il basket è l’unico sport che tende al cielo. Per questo è una rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre a terra. E a noi di Ojsolution piace lavorare così.” È significativo, inoltre, come Lucca possa considerarsi la culla della pallacanestro nazionale: nella storia di questo sport, infatti, nel 1919 - esattamente un secolo fa - si registrava in questa città un evento di “palla al cesto” che contende un precedente storico solo con Venezia.

Il sostegno di OJSolution alla pallacanestro si concretizzerà quest'anno anche come main sponsor del Basket Torino Reale Mutua in Lega nazionale A2. OJSolution sarà impegnata nella prossima stagione sostenendo compagini militanti in sport diversi, come il calcio, l'hockey (su ghiaccio e su prato), la pallamano; non tralasciando di garantire il proprio contributo alle discipline para e special olimpiche.