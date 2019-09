Sport



Ottimo inizio di stagione per la Ginnastica Ritmica Lucca

martedì, 10 settembre 2019, 08:58

Sabato e domenica scorsa la Ginnastica Ritmica Lucca ha partecipato al prestigioso torneo internazionale “San Marino Cup”, disputato al Mutieventi Sport Domus di San Marino. La gara, egregiamente organizzata dalla Federazione Sanmarinese Ginnastica si preannunciava di altissimo livello tecnico dato l’elevato numero di partecipanti da tutta Italia e infatti all’evento hanno si sono presentate oltre 250 atlete.



Le ginnaste lucchesi, alla prima esperienza in un torneo di questo calibro, si sono fatte valere anche nel contesto “internazionale” ed hanno conquistato 3 podi e altri ottimi piazzamenti.



Le prime ad esibirsi su una pedana tanto importante sono state Dalia Conti e Benedetta Papa. Nonostante qualche piccolo errore dovuto all’emozione di partecipare ad una gara così importante, si sono fatte notare per le loro doti e sono riuscite a portare a casa una medaglia: Benedetta Papa prima alla fune e quarta al corpo libero, mentre Dalia Conti terza al corpo libero e quarta al cerchio.



Nel pomeriggio di sabato 7, ha gareggiato Selena Cianci nella categoria Pre-Junior A, in una gara dalle altissime difficoltà tecniche. La ginnasta lucchese ha svolto gli esercizi alla palla e alle clavette ed ha ottenuto buoni punteggi, con ampi margini di miglioramento e si è piazzata 21esima su 34 atlete.



L’ultimo giorno di gara sono scese in pedana le Junior B. Vanessa Viotto ha eseguito un coinvolgente esercizio al cerchio e ha conquistato il secondo posto col punteggio di 11,300, seguita da Nicole Scoma al sesto posto, Giulia Custer al 12esimo e Victoria Stoilov al 15esimo.



Alle clavette Giulia Custer si è classificata 11esima, mentre Vanessa Viotto 19esima. Alla palla Nicole Scoma è arrivata 16^ e Victoria Stoilov 20^.



Con questi risultati le ginnaste sono state ripagate per l’intenso lavoro estivo, nel quale avevano preparato e consolidato gli esercizi per la gara ed hanno inaugurato alla grande la stagione agonistica entrante.

Nella foto da sx: Giulia Custer, Vanessa Viotto, Victoria Stoilov e Nicole Scoma