Perde il Tau contro il Montecatini per la Coppa Italia di Eccellenza

mercoledì, 11 settembre 2019, 16:19

Da 30 anni è il "Padre Spirituale" del Team Amore & Vita. Da 30 anni anche guida un gruppo di fedeli della sua parrocchia e di altre circostanti, portandoli in pellegrinaggio nei principali luoghi di culto al mondo.

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:08

Saranno le campionesse d’Italia del Tennis Beinasco, il neopromosso Ct Siena e l’ostico Tc Parioli le rivali del Circolo tennis Lucca Vicopelago nel girone 2 della prima fase della Serie A1 versione 2019

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:52

E’ terminata, dopo tre settimane intense di lavoro fisico, la preparazione fisica per le atlete Under 13, 14, 18 e Seconda Divisione femminile della Polisportiva Volley Capannori

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:43

Dopo le prime diciotto serate di gioco, dunque trentasei partite disputate, si è chiusa la fase di qualificazione dei tornei del Settembre Lucchese riservati alle categorie JUNIORES, ALLIEVI e GIOVANISSIMI. Per quanto riguarda invece gli ESORDIENTI, si è giocata solo la prima delle tre giornate di qualificazione che proseguiranno domenica...

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:23

Ultima giornata di qualificazione per la categoria Giovanissimi del Settembre Lucchese che ha sancito l'ultima squadra che approda ai quarti di finale: si tratta del Cgc Capezzano Pianore che liquida nello scontro diretto il Versilia (4-1) e accede alla fase ad eliminazione diretta.

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:18

Colpo di mercato per la Polisportiva Capannori che si assicura anche Franco Del Sorbo andando a rinforzare il proprio reparto lunghi. Lo storico capitano della Libertas Lucca, con la quale ha vinto anche il campionato di serie D e ha disputato un'ottima stagione in C Silver, ha infatti deciso di...