Sport



Ponyadi 2019, successi per i cavalieri lucchesi

sabato, 7 settembre 2019, 13:37

Ancora successi per i giovanissimi cavalieri del Centro Equitazione La Luna di Lucca che hanno partecipato alla 14^ edizione delle Ponyadi 2019 svolte quest’anno nella meravigliosa cornice della Caserma dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto di Roma.

Più di 1100 i ragazzi tra i 6 e i 14 anni risultati iscritti alla prestigiosa manifestazione di interesse federale, accompagnati da altrettanti pony che hanno reso tutta la kermesse una festa intitolata alla buona Equitazione, con il giuramento dell’atleta alla cerimonia di apertura, e all’allegria data dai ragazzi e dai diversi colori delle loro divise distintive per ogni regione italiana.

Tre i pony in trasferta a Roma, partiti dal C.E. La Luna per confrontarsi in queste gare di livello nazionale nelle discipline del Dressage e dell’Endurance montati dagli junior Francesco Filippo Grassini e Eleonora Milaqi.

La piccolissima amazzone Eleonora (8 anni) ha conquistato la medaglia d’oro a squadre partecipando alla Categoria A di Endurance in sella alla pony saura Stellina, già vincitrice di una medaglia d’argento negli anni passati.

Francesco è salito sul podio per un meritatissimo decimo posto a livello individuale, su 56 partenti, nella cat. B di Endurance in sella alla fidata pony Venere, anche lei già vincitrice di una medaglia d’argento e una di bronzo nelle precedenti edizioni delle Ponyadi, mentre in sella al belga Lucky, pur riportando punteggi più che soddisfacenti non è riuscito a piazzarsi nelle prime posizioni delle categorie E60-E80 di Dressage.

Prossimo appuntamento di rilievo, per ben una decina di cavalieri e amazzoni del C.E. La Luna, allenati dall’Istruttrice referente del Centro Sig.ra Alessandra Deverio, è la finale di Coppa Toscana 2019 di Salto Ostacoli, che si disputerà il prossimo 28 e 29 settembre, presso l’Arezzo Equestrian Centre.