Rugby Lucca, tutto pronto per il V Memorial Bernardo Romei

martedì, 10 settembre 2019, 16:18

Non un semplice torneo di rugby ma molto di più. Il Rugby Lucca si prepara a celebrare la quinta edizione del Memorial Bernardo Romei, il torneo riservato alla categoria Under 18 che la società rossonera organizza in ricordo di uno dei suoi fondatori, scomparso prematuramente in giovane età. Molte le novità in serbo per questa edizione, in programma domenica 15 settembre, che promette di essere la più spettacolare di sempre.

Membro fondatore, giocatore, allenatore, anima e fratello maggiore per un gruppo di ragazzi lucchesi che avevano trovato nella palla ovale una passione comune. Bernardo Romei, per il Rugby Lucca è stato tutto questo. E quegli stessi ragazzi – oggi diventati adulti - che grazie a lui mossero i primi passi nel rugby, hanno voluto organizzare un torneo in sua memoria. La manifestazione rappresenta un momento fondamentale per la comunità ovale lucchese: un momento in cui tutti i tifosi, gli ex giocatori e i tesserati si ritrovano per ricordare Bernardo e gli anni trascorsi insieme, sul campo da rugby e fuori. Oltre a lui, sarà ricordato anche il professor Paolo Barsotti, amatissimo professore dell’Itis Fermi che per primo portò il rugby a Lucca. A lui è intitolato il premio che andrà al miglior giocatore del torneo. Non mancheranno i brindisi in loro onore né il canto “Ireland’s call”, l’inno dell’Irlanda ovale che Bernardo e Paolo amavano cantare nelle serate di bagordi insieme a tutta la truppa di rugbisti lucchesi.

Sarà dunque una grande festa del rugby in generale, senza però dimenticare l’aspetto sportivo della manifestazione. La quinta edizione di questo torneo vedrà una competizione di altissimo livello con la partecipazione di alcune delle più importanti realtà a livello regionale e non solo: oltre ai padroni di casa infatti saranno presenti la formazione fiorentina dei Medicei, i Cavalieri Union Prato-Sesto, i Mascalzoni del Canale (franchigia nata dalla collaborazione tra Elba Rugby ed Etruria Pimbino) e gli Amatori Rugby Genova. Le cinque squadre presenti si affronteranno in un serratissimo girone all’italiana.

“Per noi si tratta di un appuntamento molto importante – commenta il Ds del Rugby Lucca, Andrea Marchi -. Tutti, io compreso, abbiamo iniziato grazie a Bernardo e a Paolo. È un’occasione per riunirci nel ricordo di due persone che tanto hanno fatto per il rugby a Lucca e per riaffermare i valori che ci uniscono. Ma oltre all’aspetto sociale, ci saranno anche interessanti spunti sportivi. Mai come quest’anno, infatti, il torneo sarà di altissimo livello. Le squadre che hanno partecipato al torneo negli anni passati chiedono sempre di poter tornare. Abbiamo sempre più richieste e per questo abbiamo deciso di aumentare il numero delle partecipanti. È una cosa che ci riempie di orgoglio: vuol dire che stiamo lavorando bene. Purtroppo abbiamo ricevuto il forfait di una squadra che, venendo da fuori regione, ha dovuto rinunciare per problemi logistici e che avrebbe reso ancora più interessante la manifestazione. Visto lo scarso preavviso abbiamo deciso di non sostituirla ma il nostro obiettivo per gli anni futuri è quello di allargare sempre di più il torneo” .

L’albo d’oro della manifestazione vede tre successi dei Medicei in altrettante partecipazioni ed una vittoria per il Lunigiana Rugby. Ancora nessun successo per la squadra di casa che quest’anno cercherà di centrare il suo primo titolo.

Open Day. Come ormai da tradizione da qualche anno a questa parte, il giorno prima del Memorial Bernardo Romei (sabato 14 settembre), la società organizza un Open Day rivolto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi al rugby o che più semplicemente abbiano voglia di passare un pomeriggio in compagnia. In programma giochi con la palla ovale, musica e l’immancabile “merenda” organizzata dallo staff del Grill is on Fire. L’appuntamento è al campo sportivo Bernardo Romei (via della Macchia, località Acquedotto) a partire dalle 15.

A questo proposito, la società rossonera ricorda che le iscrizioni per la stagione sportiva 2019-2020 sono ancora aperte. Per i nuovi iscritti è previsto un mese di prova gratuito. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a asdrugbylucca@gmail.com o visitare le pagine social del club.