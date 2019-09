Sport



Settembre Lucchese giovanissimi, anche il Capezzano approda ai quarti

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:23

Ultima giornata di qualificazione per la categoria Giovanissimi del SETTEMBRE LUCCHESE che ha sancito l'ultima squadra che approda ai quarti di finale: si tratta del Cgc Capezzano Pianore che liquida nello scontro diretto il Versilia (4-1) e accede alla fase ad eliminazione diretta. Nell'altro incontro il Margine Coperta supera il Lido di Camaiore (2-0) e conquista il primo posto nel girone.

Questi i tabellini delle due partite:

Versilia - CGC Capezzano P.re 1-4

VERSILIA: Giromini, Bacci, Benassi, Biagini, Bonuccelli, Cassiadoro, Cinquini, Cobaj, Della Bona, Menchini, Panesi. A disp.: Tarabella, Bocci, Galli, Messena, Pizzorno, Sonnoli. All.: Stefano Agostini

CGC CAPEZZANO P.RE: Moretti, Colasuonno, Navari Lorenzo, Belli, Lazzari, Benvenuti, Gazzoli, Donati, Belluomini, Guidi, Benedetti. A disp.: Baldi, Navari Alessandro, Fiocco, Cortopassi, Moriconi, Fanucci, Poleschi. All.: Daniele Del Bianco

ARBITRO: Grementieri di Lucca

RETI: 7' pt. Benedetti (C), 35' pt. Donati (C), 16' st. Benedetti (C), 23' st. Fiocco (C), 33' st. Benassi (V)

Il Capezzano doveva solamente vincere, mentre al Versilia poteva andar bene anche un risultato di parità, ma la squadra di Mister Del Bianco questa sera ha sciorinato un buon calcio e ha ampiamente meritato la qualificazione ai quarti di finale

Al 4' conclusione verso lo specchio della porta di Della Bona, ma la palla termina fuori alla sinistra del portiere. Al 7', il Capezzano passa in vantaggio con Benedetti che dal vertice destro dell'area di rigore fa partire un tiro che si insacca nel sette della porta difesa da Giromini. Al 20' risponde il Versilia con Panesi con un tiro da fuori area che termina fuori. Al 23' Benedetti va al tiro ma Giromini para, al 26' bella girata al volo di Guidi, l'estremo difensore del Versilia è bravo nel distendersi e a deviare in calcio d'angolo.

Al 28' ancora Benedetti va al tiro, ma la sua conclusione termina a lato alla sinistra del portiere, al 31' punizione per il Versilia dal limite dell'area, Biagini tocca per Benassi, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa, sul rovesciamento di fronte Colasuonno entra dalla destra in area e da posizione defilata conclude mandando la palla a fare la "barba" al palo opposto. Al 35' su respinta corta del portiere, Donati ribadisce in rete per il raddoppio.

Nel secondo tempo al 16' arriva il gol del 3 a 0: cross dalla sinistra di Fiocco e Benedetti mette dentro, al 23' è Fiocco a siglare la quarta rete riprendendo una respinta della difesa su calcio d'angolo precedente. Al 33' la squadra di Agostini accorcia le distanze con Benassi abile a destreggiarsi in area e a battere il portiere del Capezzano.

Lido di Camaiore - Margine Coperta 0-2

LIDO DI CAMAIORE: Sargentini, Caprili, Ceresini, Ragona, Ferrari, Santucci, Dal Pino, Cocca, Cancogni, Scognamiglio Francesco, Baldi. A disp.: Diviccaro, Berrettoni, D'Alessandro, Lilliu, Grimaudo, Loi, Beconi. All.: Daniele Del Chiaro

MARGINE COPERTA: Ferrari Gabriele, Gabadoni, Alessiani, Moretti, De Angelis, Meoni, Focosi, Drca, Corbani, Benedetti, Conti. A disp.: Focosi, Luporini, Ferrari Jacopo, Sforzi, Tisca, Perillo, Mema, Toma, Iaropoli. All.: Claudio Bartolini

ARBITRO: Lazzareschi di Lucca

RETI: 12' pt. e 24' pt. Conti (M)

La partita tra il Lido ed il Margine contava solamente per determinare la vincente del girone, dal momento che ambedue le squadre erano già qualificate ai quarti di finale. L'ha spuntata il Margine Coperta per due reti a zero al termine di una partita che ha praticamente condotto dall'inizio alla fine.

Al 5' su un traversone dalla destra Corbani colpisce di testa, ma la palla va a sbattere sulla traversa, al 12' arriva il vantaggio dei bianconeri grazie a Conti bravo a deviare di testa un cross dalla destra di Benedetti. Al 15' doppia occasione per il Margine, prima è Drca ad andare al tiro, ma Sargentini ribatte, poi è la volta di Conti, ma un difensore salva. Al 24' Moretti calibra un pallonetto per la testa di Conti che sull'uscita del portiere lo anticipa e mette in rete.

Nel secondo tempo è sempre il Margine a fare la partita, al 10' Benedetti conclude in diagonale a fil di palo e al 21' un tiro Mema è preda del portiere versiliese. Non succederà più niente fino al triplice fischio finale.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di giovedì 19 settembre:

Margine Coperta - Limite e Capraia

CGC Capezzano P.re - Lido di Camaiore