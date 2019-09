Sport



Settembre Lucchese Giovanissimi, è una finale inedita

giovedì, 26 settembre 2019, 12:17

Finale inedita per l'edizione 58 del Settembre Lucchese riservato ai Giovanissimi, valevole come "Memorial Marco Fanucchi". A contendersi l'ambito titolo saranno l'Aullese e il Margine Coperta, due squadre partecipanti al girone Elite regionali, che si affronteranno martedì 1 ottobre alle ore 18,30 allo stadio comunale di Marlia (Lucca).

Le due semifinali disputate sul terreno di gioco di San Macario sono state combattute e interessanti dall'inizio alla fine, con Aullese e Margine che l'hanno spuntata di misura su due avversari tosti e di livello come Cgc Capezzano e Forte dei Marmi.

Aullese-CGC Capezzano P.re 2-1

AULLESE: Tenerani, Domenichelli, Cosentino, Saccaggi, Lombardi, Lorenzini, Capocaccia, Favret, Tiberti, Ricci, Filipelli. A disp.: Forfori, Larcombe, Tongiani, Micucci, Tonelli, Gentili, Remedi, Spadoni. All.: Fabio Angelotti

CGC CAPEZZANO P.RE: Moretti, Balduini, Navari Lorenzo, Benvenuti, Lazzari, Navari Alessandro, Fiocco, Donati, Belluomini, Guidi, Saranfi. A disp.: Baldi, Belli, Colasuonno, Gazzoli, Moriconi, Poleschi, Baldacci, Romiti, Benedetti. All.: Daniele Del Bianco

ARBITRO: Cerino di Lucca

RETI: 2' st. Lombardi (A), 5' st. Ricci (A), 40' st. Moriconi (C)

Alla sua prima partecipazione nella categoria Giovanissimi, l'Aullese centra la finale di martedi prossimo allo Stadio Comunale di Marlia. E' stata una partita abbastanza equilibrata, meglio nella prima parte di gara il CGC Capezzano, senza però riuscire ad impensierire particolarmente il portiere dell'Aullese, poi a inizio di ripresa sono stati fatali i primi cinque minuti dove la squadra di Angelotti ha piazzato l'uno-due che ha praticamente "steso" il CGC Capezzano.

Il primo tiro verso lo specchio della porta è del CGC Capezzano con Belluomini, para a terra il portiere Tenerani. Al 27' occasione per l'Aullese con un colpo di testa di Ricci, ma è bravo Moretti nel respingere, al 31' punizione dai 22 metri per il Capezzano con Guidi, il portiere para ma non trattiene e per sua fortuna termina fuori, quindi in corner. Al 33' s'invola Ricci salta anche il portiere, ma si allunga la palla favorendo l'intervento in scivolata di Navari Alessandro che salva.

Il secondo tempo si apre con il vantaggio dell'Aullese con Lombardi che dal limite dell'area batte il portiere Moretti, al 5' arriva il raddoppio con Ricci che riprende una corta respinta del portiere che era uscito dalla propria porta fino al limite dell'area, il n° 15 bianconero tira in porta con la palla che prima di entrare sbatte nel palo e poi termina la sua corsa in fondo alla rete.

Il CGC Capezzano P.re tenta una reazione ma non impensierisce la difesa avversaria, poi all'ultimo minuto dei cinque assegnati dal direttore di gara, Moriconi segna la rete del 2-1 su calcio di punizione dal limite dell'area, ma ormai è troppo tardi e dopo una manciata di secondi l'arbitro decreta la fine dell'incontro.

Margine Coperta-Forte dei Marmi 1-0

MARGINE COPERTA: Ferrari, Gabadoni, Nunziati, Sforzi, De Angelis, Meoni, Iaropoli, Drca, Corbani, Benedetti, Vanni. A disposizione Bertini, Alessiani, Luporini, Mema, Tisca, Perillo. Allenatore Claudio Bartolini

FORTE DEI MARMI: Raffaelli, Gentile, Natali, Donati, Palla, Vignali, Basile, Sacchini, Paolini, Saulle, Maini. A disposizione Marcucci, Gabrielli, Focacci, Poli, Cobaj, Remedi, Ciambelli, Bianchi. Allenatore Alessio Miliani

ARBITRO: Del Papa di Lucca

RETE: 12' st. Drca (M)

Magari non è stata una partita "bella" per gli esteti del calcio, sicuramente lo è stata per chi guarda all'intensità, al ritmo, all'applicazione. Una semifinale "tirata" dall'inizio alla fine, combattuta su ogni pallone, tra due compagini sicuramente di livello. Il Forte dei Marmi mastica amaro per le due clamorose traverse colpite da Gabrielli, entrato dopo dieci minuti nel primo tempo al posto dell'infortunato Sacchini: la prima (10' primo tempo) quando su punizione dal limite prende in pieno l'incrocio dei pali, la seconda (25' secondo tempo) con un bellissimo tiro che trova ancora la parte alta della porta, a Ferrari battuto.

Decisivo così il gol del positivo Drca in apertura di secondo tempo, quando la difesa del Forte dei Marmi sale lentamente, lasciandogli il tempo di arrivare in corsa e mirare con precisione il primo palo con un tiro preciso che sorprende Raffaelli.

Nel primo tempo tanto ritmo, ma pochi brividi verso le due porte. Oltre alla traversa di Gabrielli, da segnalare per il Margine un tiro "a giro" con la sfera che passa vicinissima al palo alla sinistra del portiere Raffaelli. Nella ripresa invece più emozioni. Pericoloso il Margine (5') quando su punizione dalla sinistra, la palla sfila sul secondo palo dove Meoni non riesce a deviare con successo verso la porta. Più insidiosa la squadra di Bartolini che al 9' prova con Vanni di sinistro in area, pronta respinta di Raffaelli. Poi arriva il gol decisivo di Drca.

Reagisce il Forte dei Marmi che è pericoloso (22') con Paolini che da posizione defilata calcia forte sul primo palo dove trova la deviazione in angolo di Ferrari. Quindi la seconda traversa dfi Gabrielli e il vano forcing finale della formazione di Miliani che esce però a testa alta.