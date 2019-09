Sport



Settembre Lucchese Giovanissimi, Forte e Aullese qualificate ai quarti di finale

venerdì, 6 settembre 2019, 12:49

Si è completata la seconda giornata nei quattro gironi del SETTEMBRE LUCCHESE riservato alla categoria Giovanissimi e sono arrivati i primi verdetti, con la qualificazione di Forte dei Marmi (girone A) e Aullese (girone B) che chiudono la fase di qualificazione a punteggio pieno. Situazione invece apertissima nei gironi C e D dove sarà l'ultima giornata a decidere chi accederà ai quarti di finale.

Forte dei Marmi 2015 - Sporting San Donato 10-0

FORTE DEI MARMI 2015: Raffaelli, Palla, Natali, Marcucci, Vignali, Turchetto, Basile, Sacchini, Saulle, Donati, Gabrielli. A disp.: Benedetti, Filipelli, Remedi, Farnocchia, Focacci, Ciambelli, Cobaj, Bellè, Poli. All.: Alessio Miliani

SPORTING SAN DONATO: Paganucci, Betti, Giambastiani, Allegrini, Spadoni, Fontanini, Romiti, Franceschini, Pieri, Rossi, Panattoni Matteo. A disp.: Bianchi, Bianucci Leonardo, Michetti, Bianucci Lorenzo, Leone, Panattoni Marco, Baccelli. All.: Duilio Cappellini

ARBITRO: Dragosh di Lucca

RETI: 8' pt. Sacchini (FM), 25' pt. e 31' pt. Gabrielli (FM), 34' pt. Basile (FM), st. Donati (FM), st. Basile (FM), st. Sacchini (FM), st. Remedi (FM), st. Saulle (2) (FM)

Partita fin troppo facile, come testimonia il risultato finale, del Forte dei Marmi 2015 contro lo Sporting San Donato: Netto il divario tra le due squadre che partecipano a campionati diversi.

Al 2' Gabrielli da fuori fa partire un tiro che colpisce la traversa, la palla torna in campo, Basile se ne impossessa, ma Paganucci gli chiude lo specchio della porta. Al 4' parata in tuffo di Paganucci su conclusione di Gabrielli, al 6' risponde in una rara incursione del San Donato Pieri, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. All'8' il Forte passa in vantaggio grazie ad un tiro di Sacchini che Paganucci tocca, la palla però gli passa sotto il corpo e s'insacca. Al 12' opportunità per Romiti in area di rigore, Turchetto lo contrasta bene e la palla termina in calcio d'angolo che il direttore di gara però non concede. Sul ribaltamento di fronte altra occasione per il Forte con Saulle, ma Paganucci para.

Al 25' la punizione battuta da Gabrielli dai 25 metri, viene toccata dalla barrriera, la palla s'impenna e s'infila nel sette alla sinistra del portiere per la rete del 2-0. Al 27' altra occasione per Sacchini di poco alta sopra la traversa. Al 31' ancora Gabrielli va in rete per il 3-0 e al 34' è la volta di Basile che anticipa il portiere in uscita e lo supera con un pallonetto

Stessa musica nella ripresa con il Forte dei Marmi che fa la partita e un San Donato ormai privo di stimoli visto il passivo subito nel primo tempo. Altre sei volte vanno i versiliesi in rete con Donati, Basile, Sacchini, Remedi e con una doppietta di Saulle

Aullese - Academy Porcari 3-2

AULLESE: Baldini, Larcombe, Cosentino, Capocaccia, Pasquini, Tiberti, Micucci, Tonelli, Spadoni Gianluca, Gentili, Remedi. A disp.: Tenerani, Spadoni Matteo, Saccaggi, Lorenzini, Favret, Tongiani, Ricci, Della Pina. All.: Fabio Angelotti

ACADEMY PORCARI: Belcrei, Iannello, Del Re, Matjani, Maliziola, Giannini, Menesini, Nesimi, Galantuomini, Bianchi, Lombardo. A disp.: Bachini, Salamone, Xhebexhiu, Angeli. All.: Riccardo Nardi-Sergio Domenici

ARBITRO: Antonetti di Lucca

RETI: 13' st. Tiberti (A), 21' st. Ricci (A), 31' st. Tongiani (A), 33' st. e 35' st. Belcrei (AP) su rig.

Gran bella partita tra due squadre che hanno giocato per tutti i settanta minuti a "mille all'ora". Nonostante i differenti campionati che attendono le due squadre, l' Aullese partecipa al campionato Elite, mentre l'Academy Porcari a quello provinciale, l'equilibrio l'ha fatta da padrone.

Primo tempo combattuto anche se è l'Academy Porcari a sfiorare il vantaggio, al 18' con Galantuomini che calcia a lato tutto solo davanti al portiere, ma soprattutto al 21' quando l'arbitro concede un calcio di rigore che Lombardo si fa parare dal bravo portiere Baldini.

Nella ripresa sembra partire meglio l'Academy Porcari, al 9' Baldini respinge il tiro di Matjani, Galantuomini riprende la respinta e questa volta Baldini blocca. All'11' conclusione di Bianchi fuori di poco. Al 13' su un rinvio del portiere, Tiberti prende palla entra in area e con un tiro a incrociare manda la palla nell'angolino della porta difesa da Belcrei

Al 21' Tongiani sulla destra rimette al centro per Ricci che mette dentro la rete del raddoppio, al 29' tiro di Ricci con palla che termina a lato, al 30' è Capocaccia a concludere verso lo specchio della porta, salva Belcrei in angolo. Al 31' Tiberti va al tiro, Belcrei respinge e Tongiani mette dentro con un tap-in.

Partita finita? Nemmeno per sogno, al 33' il direttore di gara assegna il secondo calcio di rigore all'Academy Porcari, questa volta si presenta sul dischetto di rigore il portiere Belcrei che realizza, dopo altri due minuti terzo rigore per l'Academy Porcari e ancora Belcrei batte il portiere Baldini. La squadra di Nardi ci crede e prova nei restanti minuti di recupero a pervenire al pareggio, ma dopo cinque minuti il direttore di gara decreta la fine delle ostilità.