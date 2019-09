Sport



Settembre Lucchese, pronti per la settimana delle semifinali

venerdì, 20 settembre 2019, 11:01

Si è chiusa la settimana riservata ai quarti di finali nei tornei del Settembre Lucchese riservata a Juniores, Allievi e Giovanissimi. Venerdì 20 Settembre giornata di riposo per il campo di San Macario, poi sabato 21 si torna in campo con il programma dell'ultima giornata di qualificazione della categoria Esordienti, anticipata di un giorno per evitare i previsti temporali di domenica 22.

La prossima settimana sarà così dedicata alle semifinali. Ora si fa davvero sul serio...

Sabato 21 Settembre

Esor. Ore 16,00 Folgore Segromigno – Lido di Camaiore

Esor. Ore 17,00 Sp. Massarosa Ac. – Academy Porcari

Esor. Ore 18,00 Folgor Marlia – Margine Coperta

Esor. Ore 19,00 CGC Capezzano P.re – Aquila S.Anna

Esor. Ore 20,00 Forte dei Marmi 2015 – Castelnuovo Garf.

Lunedi 23 Settembre (Semifinali)

Juniores ore 19,00 Ghivizzano B.Mozzano - Bellaria Cappuccini

Juniores ore 20,45 Pol. Camaiore - Lammari

Martedi 24 Settembre (Semifinali)

Allievi ore 19,00 Tau Calcio - CGC Capezzano P.re

Allievi ore 20,30 Atletico Lucca - Lido di Camaiore

Mercoledi 25 Settembre (Semifinali)

Giovanissimi ore 19,00 Aullese - Capezzano P.re

Giovanissimi ore 20,30 Forte dei Marmi 2015 - Margine Coperta

Giovedi 26 Settembre

RIPOSO

Venerdi 27 Settembre (Semifinali)

Esordienti ore 18,00 Atletico Lucca – Young Viareggio Nat.

Esordienti ore 19,00 1° semifinale

Esordienti ore 20,00 2° semifinale