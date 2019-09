Stefano Gori protagonista ai campionati italiani di Pescara

Altri articoli in Sport

martedì, 10 settembre 2019, 11:21

Come ogni anno la sezione Arbitri “M. Gianni” di Lucca, organizza gratuitamente il corso per aspiranti arbitri di calcio

martedì, 10 settembre 2019, 09:46

Il pilota della Mediavalle Andrea Taddei, nonostante il ritiro occorso sui chilometri dell'appuntamento fiorentino, comanda ancora sugli inseguitori nella fase conclusiva della kermesse promossa dall'istituzione automobilistica provinciale. Grande performance di Giulia Serafini, capofila tra le "ladies"

martedì, 10 settembre 2019, 09:04

Riparte mercoledì 12 settembre da Valpromaro, l’avventura dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi sulla Via Francigena. Partito il 14 marzo da Aosta, “un passo alla volta” (questo il motto ideato dalla sua squadra) sta percorrendo con la sua gamba e le sue stampelle i 1.000 chilometri dal Passo del Gran San Bernardo...

martedì, 10 settembre 2019, 08:58

Sabato e domenica scorsa la Ginnastica Ritmica Lucca ha partecipato al prestigioso torneo internazionale “San Marino Cup”, disputato al Mutieventi Sport Domus di San Marino

lunedì, 9 settembre 2019, 12:47

E’ terminato con grande successo di bowlers provenienti da tutta Italia e di pubblico, l'ottava edizione del “Torneo Città di Lucca” di bowling, valida per l'assegnazione dei punti ranking nazionale e con una grande conferma per i giovani ragazzi di casa dell'Astroline proprio a dimostrazione che impegno, passione e cuore...

lunedì, 9 settembre 2019, 09:43

Quella andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri è stata la terza amichevole che il Bc Lucca aveva messo in programma in questa fase di pre-campionato, gli amici/ospiti arrivavano da Empoli, e come abbiamo avuto modo già di dire, un gran bella squadra