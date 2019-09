Sport



Tau Calcio Altopascio, al via i quarti di finale per il Cordischi

venerdì, 6 settembre 2019, 13:04

Sono Tau Calcio, Margine Coperta, Pistoiese e Pontedera i quattro team che si sono piazzati alla testa dei propri gironi e che scenderanno in campo domani, sabato 7 settembre, per i quarti di finale del 25^ Trofeo Memorial Antonio Cordischi. In seconda posizione del rispettivo girone, invece, si sono classificati Sestese, Picchi Livorno, Giovani Fucecchio e Polisportiva Affrico.

Si sono giocate ieri, giovedì 5 settembre, le ultime gare delle eliminatorie che hanno visto la vittoria del Maliseti sul Bellaria Cappuccini per 2 a 1 e un decisivo 5 a 1 del Margine Coperta sul Capezzano Pianore. Non è bastato il 2 a 0 dei Giovani Fucecchio sul Tau Calcio per scalzare i padroni di casa dalla testa della classifica, mentre la Pistoiese si è affermata per 2 a 0 sullo Zenith Audax.

Ecco, dunque, le partite di domani: Margine Coperta – Sestese (17.30), Tau Calcio – Picchi Livorno (18.45), Pistoiese – Giovani Fucecchio (20.00), Pontedera – Affrico (21.15).

Il Cordischi proseguirà, poi, lunedì 9 settembre con le due semifinali e mercoledì 11 con le finali.

Risultati e tabellini:

Bellaria Cappuccini – Maliseti: 1-2

FORMAZIONE BELLARIA CAPPUCCINI: Dal Canto, Pugliesi, Storti, Vaccaro D., Taraj, Bracaloni, Masoni, Pistolesi, Vaccaro G., Pagni, Iacopini, All. Malventi; Savino, Volpi, Lelli, Ceccanti, Sani, Compare, Marruzzella, Mandorlini, Mollini.

FORMAZIONE MALISETI: Tognoni, Carli, Lascialfari, Allegretti, Alickaj, Lako, Bottai, Ermellini, Baldi, Marrano, Madeo, All. De Marco; Ansiati, Girolamo, Sorrentino, Nistri, Gargini, .

MARCATORI: Vaccaro 15' st.

Baldi 17', 21' st.

Margine – Capezzano Pianore: 5 - 1

FORMAZIONE MARGINE: Luzzi, Baldecchi, Giuliani, Garz, Vannini, Giovannetti, Biagi, Gocaj, Febbe, Sarno, Pardini, All. Cois; Dovichi, Pierattini, Lepore, Galli, Bonfanti, Tommasi, Giacomelli.

FORMAZIONE CAPEZZANO PIANORE: Lorenzoni, Lari T., Lari F., Bartalini, Tarquini, Giannesi, Bertuccelli, Bartelloni, Pighini, Steffich, Mattioli, All. Pitanti; Battisti, Guidi, Boraschi.

Giovani Fucecchio – Tau Calcio: 2 - 0

FORMAZIONE GIOVANI FUCECCHIO: Gori, Corsi, Pieragnoli, Cappelli, Rossi, Marrucci, Gragnoli, Parrini, Chiaverini, Melani, Brotini, All. Caciagli; Bertocci, Bartalucci, Doda, Cei, Masha, Cartocci, Schifano.

FORMAZIONE TAU CALCIO: Gazzoli, Morandini, Garzella, Bartelloni, Pisani, Erba, Bigazzi, Bellandi, Ferrari, All. Lo Russo; Balluchi, Matteoni, Lucchesi, Turini, Vannucchi, Musumeci, Vitali, Casolare.

Marcatori: Parrini 24', Masha 31' st.

Pistoiese - Zenith Audax: 2 – 0

FORMAZIONE PISTOIESE: Nati, Mazzi, Capacci, Sanzone, Bellandi, Campagni, Di Lorenzo, Del Zotto, Sabatini, Carlucci, Becagli Begonet, All. Guasti; Lo Piano, Banchini, Becagli F., Bresciani, Fontani, Gaffarelli, Menichetti, Mirzac, Roselli.

FORMAZIONE ZENITH AUDAX: Sarr, D'Arco, Bardazzi, Ceccarelli, Di Biase, Vignali, Massimo, Basso, Arcangeli, Morelli, All. Rotonto; Pacini, Paolino, Conti, Lami, Lazzeri, Vannini.

Marcatori: Becagli Begonet 12', Banchini 14' st.