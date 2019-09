Sport



Tennis al Poggio e sai dove giochi

venerdì, 20 settembre 2019, 11:06

Cinque campi da tennis, due di calcetto, maestri di provata esperienza e un ristorante-pizzeria accluso che è roba da leccarsi i baffi.

Stiamo parlando del circolo di tennis di S. Anna, in via del Tiro a Segno, Al Poggio, ormain diventato un punto di riferimento per gli appassionati. Cinque i campi da tennis, tre in terra battuta e due sintetici. Due i campi di calcetto. Accluso un ristorante, Du' Palle, specializzato nelle pizze con forno a legna e in una cucina casalinga e ricca di piatti lucchesi.

Lezioni di tennis durante la settimana, per tutti, adulti e bambini, singole e di gruppo a prezzi altamente concorrenziali. In queste settimane e fino a fine settembre lezioni gratuite per coloro che vogliono cominciare ad avvicinarsi a questo sport. Per prenotarsi basta chiamare il circolo al numero sottostante.

"Il circolo è nato agli inizi degli anni Novanta - spiega Michelangelo Trojsi, maestro di tennis - ed è nato grazie alla passione di alcuni tennisti che volevano realizzare un centro sportivo vicino alla città. Cerchiamo di fare il massimo per andare incontro alle esigenze sia di chi vuol giocare tutto l'anni sia di chi vuole imparare questa disciplina. Provare per credere".

Circolo Tennis al Poggio

Indirizzo: Via del Tiro a Segno, 99, 55100 Lucca LU

Telefono: 0583 316444