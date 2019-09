Sport



Torna il volley al Palamartini con un quadrangolare di lusso per ricordare Alberto Tognocchi

sabato, 7 settembre 2019, 22:31

di Valter Nieri

In tanti lo volevano ricordare ed il lavoro del team manager della Pantera Lucchese Arianna Palla ha subito trovato il consenso dei dirigenti lucchesi e l'adesione di formazioni blasonate di serie C.

Domenica 22 settembre il Palamartini di S.Marco riaccende i riflettori per un quadrangolare di lusso in memoria di Alberto Tognocchi recentemente scomparso lasciando un vuoto in tutto il movimento vollystico.

Uno di quei coach che ha lottato con grinta e determinazione e che poco tempo prima di morire ha assaporato la gioia di conquistare la sua prima promozione in serie C da primo allenatore, vincendo i play-off con la Lucchese.

Hanno aderito oltre alla Pantera Lucchese, società di casa, l'Errepi MTK Grosseto, l'AM Flora Buggiano e la Pieve Volley della camiglianese Debora Vanuzzo.

Sicuramente il Palamartini sarà invaso da un'ondata di commozione, abbracci, solidarietà per un dramma che lasciò sgomento tutto il volley lucchese e delle città limitrofe. Scenderanno sul parquet diverse atlete che hanno avuto il piacere di essere allenate dal tecnico garfagnino che risiedeva a Borgo a Mozzano e anche suoi colleghi che hanno avuto insieme rapporti professionali, oppure tecnici che lo hanno incontrato spesso da avversario leale quale è sempre stato.

Un torneo fortemente voluto anche dal dirigente lucchese Massimo Bartoli, l'ultimo presidente di Alberto Tognocchi, e dalle sue ultime giocatrici Livia Bartoli, Elena Davini e Teresa Farsetti. Il capitano Livia Bartoli, fra le più navigate nei campionati di serie C con umiltà svela una caratteristica di Alberto: "Aveva imparato nella vita a vivere di sfide e di fiducia trasmettendo il suo ottimismo anche a noi della Lucchese che ci è stato utile per acquisire quella convinzione permettendoci di vincere i play-off.".

Il sottoscritto ha avuto il piacere di conoscerlo ed intervistarlo spesso e subito ha intuito quanto sapesse di volley, ma, soprattutto, apprezzavo la sua saggezza anche nelle sconfitte, perché lui non trovava mai scuse accettando il risultato. Debora Vanuzzo, che non ha mai perso l'orgoglio di dichiararsi lucchese, lo ha avuto come vice coach a Buggiano e ne ha sempre apprezzato l'umanità e la passione con la quale si metteva in maniera composta agli ordini della società sportiva alla quale apparteneva.

UN TEST IMPORTANTE PER LE SQUADRE PARTECIPANTI

A livello tecnico questo quadrangolare rappresenta un test importante in vista della prossima stagione agonistica per vedere lo stato di avanzamento della preparazione e i rispettivi tecnici possono trarre delle indicazioni molto utili per il proseguimento della preparazione stessa. Pantera, AM Flora e MTK fanno parte dello stesso girone anche in campionato mentre Pieve a Nievole è inserita nel girone di Firenze. L'MTK Grosseto anche quest'anno parte con i favori del pronostico, l'AM Flora Buggiano non ha mai deluso la sua tifoseria occupando stabilmente una delle prime posizioni e quest'anno si avvale del lavoro dei tecnici Francesco Pieri e Manuel Bagni con la revisione del D.T. Davide Ribechini.

Gli sportivi avranno il piacere di vedere una squadra di buona qualità con le play Goretti e Burchietti e le schiacciatrici Falseni e D'Annibale. Torna a Lucca da avversaria l'opposto del Montebianco Debora Vanuzzo pronta ad instaurare un confronto a rete con le centrali delle altre squadre. Ma soprattutto l'attenzione degli sportivi lucchesi sarà puntata sui sincronismi di gioco della Pantera, alla ricerca di corretti tempi di gioco, con una macchina nuova da oliare ma che dispone di una grossa cilindrata tanto da invitare all'ottimismo come forse mai negli ultimi anni.

Coach Bigicchi che, in piena sintonia con la società, non ha voluto un opposto di ruolo preferendo impiegarci una delle sue quattro bande, ruoterà le sue pedine impiegandole tutte in alternanza e facendo quindi giocare tutta la rosa, potrà sbizzarrirsi con le tante giocatrici a sua disposizione. Ecco l'intera Pantera Lucchese 2018-19 per la prima uscita stagionale sia pure in un torneo amichevole. Bande: Teresa Farsetti, Cristina Dovichi, Dania Torriani e Sara Barberini. Palleggiatrici: Livia Bartoli e Margherita Farella. Centrali: Arianna De Cicco, Federica Piegaia, Alessia Bramante e Martina Frulletti. Liberi: Elena Davini e Caterina Bini. Coach Sandro Bigicchi e Luca Bonomini.

La società lucchese annuncia che da mercoledi 17 settembre iniziano alla palestra di S.Marco i corsi minivolley per i bambini da 5 a 12 anni. Sono aperte le iscrizioni.