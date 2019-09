Torneo nazionale di basket giovanile femminile al Palatagliate

Altri articoli in Sport

lunedì, 16 settembre 2019, 08:46

Purtroppo non finisce bene il Memorial Scali per il Bc Lucca, torna a casa con la quarta posizione, in campo si è visto impegno, voglia di far bene, ma ancora ai ragazzi di Catalani sembra mancare il giusto affiatamento, specialmente nel cercare di lasciare qualche spazio di troppo alle incursioni...

domenica, 15 settembre 2019, 16:57

Oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia, temperature estive e un numeroso pubblico di appassionati. Si conclude al Ciocco una due giorni tutto dedicato alla mountain-bike e ai suoi futuri protagonisti

domenica, 15 settembre 2019, 11:26

La seconda amichevole del precampionato targato Basket Gesam Gas e Luce Le Mura ha rappresentato un’utile lezione su quali aspetti lavorare maggiormente per migliorare la chimica e gli automatismi di un gruppo tanto giovane quanto rinnovato.

domenica, 15 settembre 2019, 11:23

Il memorial inizia alle 18:00 con il primo incontro che vede sfidarsi sul parquet del Palatenda di Piombino, il Basket Cecina e l'Use Empoli, mentre alle 20:30 è il Basketball Club Lucca a scendere in campo per confrontarsi con il forte Basket Golfo Piombino

sabato, 14 settembre 2019, 20:04

"Nemo propheta acceptus est in patria sua" questa locuzione latina calza a pennello al coach lucchese e dirigente della Drk Sport Alessandro Soldaini che conquista con le sue "zanzarine" il titolo regionale baseball nella categoria Under 12

sabato, 14 settembre 2019, 12:19

Nella gara francese (UCI 1.1) il team andrà all'attacco per centrare un altro importante risultato dopo averlo sfiorato al GPde Fourmies